Spoljnotrgovinski suficit 257 miliona KM

Spoljnotrgovinski suficit Republike Srpske za osam mjeseci ove godine u sektoru prerade drveta, proizvodnje proizvoda od drveta i namještaja bio je 257 miliona KM i može se očekvati da do kraja godine bude 400 miliona KM, izjavio je danas sekretar Udruženja drvoprerade i šumarstva u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik.

"To je na dobrom putu da se ova godina završi na nivou prošle godine i može se očekivati da se u narednoj godini taj rast dinamizuje", istakao je Šinik.

On je rekao da se prodaja, nakon aprila i maja kada su bili najjači negativni efekti pandemije virusa korona, značajno stabilizovala na tržištima važnim za Republiku Srpsku, tako da je nivo prodaje u inostranstvu ostvaren u avgustu veći za 11 odsto nego u istom mjesecu prošle godine.

Šinik je naveo da su prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta za osam mjeseci ove godine ostvarili približno isti obim proizvodnje kao u istom periodu prošle godine, što znači da uprkos negativnim uticajima pandemija virusa korona nije imala nepovoljan uticaj na tok proizvodnje, osim u aprilu i maju kada je ostavren najveći proizvodni podbačaj.

"April i dio maja bilo je vrijeme kada se zbog pandemije nije znalo u šta se ulazi, to je period nefunkcionisanja tržišta, otežanog prometa, smanjenja narudžbi", rekao je Šinik.

On je naglasio da se u junu, julu i avgustu, kada se uzme u obzir repro-lanac šumarstvo i drvna industrija, stvari vraćaju u normalne tokove i ostvareni su dobri rezultati.

"Da li će se takvi trendovi održati do kraja godine zavisi od mjere u kojoj budu reagovala tržišta koja su nama najznačajnija kao što je to EU, a posebno nek njene članice kao što su NJemačka, Italija Slovenija, Austrija, Hrvatska, Češka, Holandija", naveo je Šinik dodajući da je, nakon podbačaja u prodaji u aprilu i maju, u junu, julu i avgustu došlo do rasta plasmana, posebno na tržišta Njemačke i Češke.

On je naveo podatke prema kojima je proizvodnja namještaja u Srpskoj usljed pandemije virusa korona za osam mjeseci ove godine manja za 17 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je uslovno prihvatljiv rezultat, kao i da je najveći pad proizvodnje od 80 odsto bio u aprilu.