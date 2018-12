Srbija za jedan dan smanjila javni dug za više od milijardu dolara

BEOGRAD - Srbija je smanjila javni dug za 1,03 milijarde dolara i učešće u BDP-u za dva procentna poena, sa 56,1 na 54,1 odsto, izjavio je ministar finansija ove zemlje Siniša Mali.

"Republika Srbija je u jednom danu isplatila 1,03 milijarde dolara starog duga. To je skoro 900 miliona evra, i to nismo uradili iz novih kredita i refinansiranja, nego iz ušteda koje smo napravili. To je još jedan primer odgovorne ekonomske politike koju sprovodimo, da što pre vratimo one stare skupe dugove i na taj način stabilizujemo javne finansije i stvorimo osnove za dalji razvoj privrede", rekao je Mali za Tanjug.

On je naveo da je u prvih devet mjeseci rast BDP-a bio 4,5 odsto, što je, kako kaže, najveći rast u posljednjih deset godina, dok se, s druge strane, bilježi istorijski minimum nezaposlenosti od 11,3 odsto.

Da se vodi odgovorna ekonomska politika pokazuje i broj novih zaposlenih od 370.000 u posljednje četiri godine, dodao je ministar, što je, ističe, ogroman uspjeh.

Mali je ukazao i da je suficit u budžetu Srbije u prvih devet mjeseci bio 70 milijardi dinara, odnosno oko 600 miliona evra.

"Učešće javnog duga se smanjuje iz dana u dan. Imamo rekordne strane investicije, ove godine najviše od svih zemalja u ovom delu Evrope, i to pokazuje koliko se Srbija razvija u dobrom smeru, koliko su nam stabilne javne finansije. Na taj način pravimo osnovu za dalji rast zapošljavanja, za otvaranje novih radnih mesta, izgradnju infrastrukture i poboljšanje životnog standarda građana Srbije", rekao je Mali.

Naveo je da je budžet za 2019. godinu upravo usmjeren ka tome da se zadrži nivo rasta privrede i da se povećaju investicije u infrastrukturu, kao i da se privrednicima omogući da se dodatno razvijaju kroz razne poreske olakšice.

"Prioritet u poslednjih nekoliko godina nam je bio da obezbedimo što veću zaposlenost za naše građane, a za naredni period su veće plate i penzije kako bi iz godine u godinu rastao standard građana", rekao je Mali.