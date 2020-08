Srpska pomogla 373 firme iz FBiH

BANJALUKA - Srpska je u jeku pandemije virusa korona pomogla više od 370 preduzeća iz FBiH koja posluju na njenoj teritoriji i to sa više od milion maraka, dok i dalje taj entitet ne izdvaja ni fening za firme iz RS koje su tamo otvorile svoje poslovnice, prenosi "Glas Srpske".

Prema Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave virusa korona, obaveza Poreske uprave RS bila je da zaprimi zahtjeve pravnih lica i preduzetnika i utvrdi da li ostvaruju pravo za uplatu poreza i doprinosa za mart 2020. godine, te za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu platu.

"Zahtjevi su odobravani svim obveznicima koji posluju na teritoriji RS, a koji ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom i koji se nalaze na spiskovima koje su nadležna ministarstva bila dužna da dostave Poreskoj upravi RS, bez obzira na to da li su sjedišta tih obveznika u RS ili u FBiH", naveli su u Poreskoj upravi RS.

Prema obrađenim zahtjevima, porezi i doprinosi i najniža plata uplaćeni su za 373 firme iz Federacije koje posluju na tržištu Srpske, a za te namjene izdvojeno je 1,05 miliona maraka.

"Poreska uprava je za mart 2020. odobrila 256 zahtjeva poslovnih jedinica pravnih lica čije je sjedište u FBiH za uplatu poreza i doprinosa u iznosu od 546.551 KM", kazali su "Glasu Srpske" u Poreskoj upravi.

Kada je u pitanju april, odobreno je 117 zahtjeva poslovnih jedinica pravnih lica čije je sjedište u FBiH za isplatu najniže plate i uplate doprinosa na tu platu u iznosu od 505.715 maraka.

"Od toga se 342.167 maraka odnosi na isplatu najniže plate za 720 radnika, te 163.549 KM za uplatu doprinosa na tu platu", naveli su u Poreskoj upravi.

Privrednici iz Srpske do sada su u više navrata apelovali da i Federacija pomogne firme iz RS koje su tamo otvorile svoje poslovnice, ali tamošnje institucije ostale su gluve na te pozive.

"Jedino su u BiH bez pomoći ostale firme iz Srpske koje imaju svoje radne jedinice u FBiH. Za te radnike, koje rade u Federaciji, tamošnja vlada i nadležne institucije nisu izdvojili nijednu marku. Za svoje zahtjeve dobili smo i podršku federalne Privredne komore", rekao je portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević.

Zbog takve prakse i politike Federacije narušena je i konkurencija na tržištu, jer preduzeća iz RS koja tamo posluju zapošljavaju oko 1.500 radnika i nisu dobila nikakvu pomoć.

"Zbog toga smo pisali i Konkurencijskom savjetu BiH i očekujemo od njih pozitivan odgovor na osnovu kojeg ćemo dalje djelovati. Došlo je do direktnog narušavanja konkurencije na tržištu FBiH", naveo je Blagojević.

I iz Vlade RS apelovali su na institucije u Federaciji da pomognu preduzeća iz Srpske koja tamo posluju, ali ni ti pozivi nisu urodili plodom.

Drugi paket pomoći

Iz Vlade RS su ranije najavili da pripremaju drugi paket finansijske pomoći za privredu i poljoprivredu.

"To će ići iz Kompenzacionog fonda koji punimo iz budžeta i to nam je u fokusu u ovom momentu. Sve ovo treba izdržati do kraja godine i mislimo da i taj drugi nivo pomoći privredi prema sadašnjim projekcijama možemo izdržati. Sada je najveći uspjeh održati privredu da bismo imali određenu perspektivu, jer ako je ne održimo, nemamo šta očekivati", kazala je ranije ministarka finansija RS Zora Vidović.