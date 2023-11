Šta bi za BiH značilo zatvaranje Sueckog kanala

KAIRO, SARAJEVO, BANJALUKA - Sukob Izraela i Hamasa, po nekim crnim scenarijima, mogao bi dovesti do eventualnog zatvaranja Sueckog kanala, što bi, ako se to dogodi, dovelo do novog poskupljenja svih vrsta roba, prvenstveno nafte i hrane.

Već s prvim danima rata između Izraela i Hamasa reagovale su svjetske berze, a cijena sirove nafte skočila je za deset odsto.

Suecki kanal jedan je od najznačajnijih morskih puteva i jedna od najvažnijih karika u lancu snabdijevanja. Kroz njega se odvija 12 odsto svjetske trgovine.

Svakog dana kroz Suecki kanal prođu brodovi s teretom vrijednim više od deset milijardi dolara. Eventualno zatvaranje ovog kanala moglo bi imati nesagledive posljedice, izvještava BHRT.

"Ako bi se zatvorio ovaj kanal, niko ne može predvidjeti u kojem bi smjeru išao morski saobraćaj i koliko bi poskupio prevoz roba. Štete za ekonomiju bile bi nemjerljive", kaže potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.

Domino efekat

Prvo što bi poskupjelo u slučaju zatvaranja Sueckog kanala bili bi energenti, a oni bi za sobom povukli sve ostalo.

"Eventualno najgori scenarij može dovesti do drastičnog rasta cijena svih energenata. Nadamo se da se to neće dogoditi. Ali opasnost postoji. Opasnost je realna. I treba biti spreman na obje najgore opcije, a te su opcije da opet nafta ode prema 100 dolara, da plin ode iznad 500 ili 700 dolara za tisuću kubika na berzama", stava je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

Iako ovaj put BiH ništa nije kriva, vrlo vjerovatno ćemo osjetiti posljedice sukoba na Bliskom Istoku.

"Svi ti procesi funkcioniraju po načelu spojenih posuda. Prelijevaju se s jednog na drugo tržište, tako da u ovom trenutku trpimo određene probleme velikih igrača koji se neizravno prenose na naše tržište", navodi predsjednik Područne privredne komore Banjaluke Goran Račić.

Kada je prije dvije godine Suecki kanal bio zatvoren zbog nasukanog teretnjaka, posljedice u svjetskoj ekonomiji bile su dalekosežne. Pola godine trebalo je da se normaliziraju lanci opskrbe, a šteta se mjerila u desecima milijardi dolara. I to samo jer je Sueski kanal bio zatvoren nekoliko dana.

