Šta će MG Mind graditi u Stožicama?

LJUBLJANA - Ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković, nakon prodaje nedovršenog trgovačkog dijela Stožica MG Mindu, nada se da će novi vlasnik ubrzo počistiti zgradu, nakon čega će nastaviti razgovore.

Prema riječima načelnika, građevinska dozvola je jasna i predviđa trgovački centar, a investitor još nije kontaktirao opštinu u vezi s mogućim promjenama.

Kompanija MG Mind preduzetnika Mladena Milanovića Kaje kupila je nedovršeni trgovački dio Stožica od kompanije Rastoder u vlasništvu Izeta Rastodera.

Kako je Janković rekao na konferenciji za novinare, prošle godine je imao nekoliko sastanaka s Rastoderom, čija je poslovna grupa prvenstveno poznata kao uvoznik i distributer Derby banana, a Rastoder mu je rekao da će konačno prodati centar.

"U posljednjih šest mjeseci razgovarao sam s pet kupaca koje je on poslao", rekao je ljubljanski gradonačelnik.

"Ko god bude novi vlasnik, mora se s nama i dogovoriti jer ipak su prilazi i pokretne stepenice zajednički, a svako ima svoje parkiralište koje treba dovršiti", istakao je on, a prenosi RTV Slovenije.

"Znamo tačno što želimo, bez obzira ko je vlasnik, i toga ćemo se držati", rekao je Janković.

Ljubljanski gradonačelnik zalaže se da se objekt što prije očisti jer se u njemu nakupila prljavština, izraslo je grmlje.

"Iskreno se nadam da će se to raščistiti", rekao je on.

Prema njegovim riječima, kada dogovori uređenje pristupne ceste, koja je dio temeljnog ugovora, opština će izgraditi parkiralište u svom vlasništvu.

Napomenuo je i da je opština prošle godine morala napraviti novo protivpožarno ispitivanje zbog skate parka koji je otvoren u proljeće. Sada treba završiti krovište, a to je zadatak novog vlasnika. Na južnom dijelu stadiona planiran je još jedan pomoćni teren za Fudbalski klub Olimpija.

U svemu se gradonačelnik nada da će novi vlasnik biti operativniji.

Janković Milanovića poznaje otkako je vlasnik građevinske firme KPL.

"Ne znam njegove planove, ali on ne može raditi ništa osim onoga što je predviđeno građevinskom dozvolom, a to je trgovački centar. Ne znam hoće li imati trgovine na bijelo ili na crveno, to je njegova stvar", rekao je Janković.

Ako bi novi vlasnik želio graditi nešto drugo, morao bi promijeniti i građevinsku dozvolu, a u tom bi slučaju trebala saglasnost opštine.

"Zasad nije došao, prva mi je želja da očistimo u januaru, a onda ćemo vidjeti", ponovio je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.