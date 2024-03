Šta mislite: Koji posao najviše sanjaju građani u BiH? (FOTO)

Objavljena je globalna lista poslova iz snova za 2024. godinu.

Piloti su prvi na toj listi.

Na mapi – generisanoj pomoću alata za analizu pretrage Ahrefs – zemlje su označene bojama kako bi se ukazalo na poslove o kojima njihovi stanovnici najviše žele informacije kako bi započeli tu karijeru.

Fraza „kako postati pilot“ je ukucana 50.000 puta na internetu u januaru 2024. godine, i najtraženija je u 55 zemalja širom svijeta, uključujući Veliku Britaniju, Španiju, Irsku, Novi Zeland, Keniju, Somaliju, Indiju, Saudijsku Arabiju i Japan, prenosi Nova.

Prema istraživanju sajta za karijeru Jobseeker, drugi najpopularniji posao na planeti rade stjuardese – ta profesija ima 29.000 pretraga i najbolja je u Americi, Kanadi, Meksiku i Brazilu.

Na trećem mjestu su – modeli, sa 25.000 pretraga na globalnom nivou.

Možda je iznenađujuće, ali i u Srbiji je biti model karijerni izbor broj jedan. Takođe i u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Albaniji, ali i Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Švedskoj, Egiptu, Alžiru, Iraku i Maroku.

Zanimljivo je i kako su se odredile druge eks-ju države – u Crnoj Gori je posao iz snova izgleda biti muzičar, u BiH je pilot, a u Sjevernoj Makedoniji – influenser.

Što se svjetske rang liste tiče, psiholog je četvrti (17.000) kao najtraženija profesija u Australiji i Boliviji, a za njim „influenser“ kao peti (17.000) – a prvi izbor u Kolumbiji, Venecueli i Južnoj Africi.

Doktor je šesti na rang listi (15.000) – prvi u Ugandi i DR Kongu, učitelj je sedmi (14.000, sedmi) i najbolji je u Bjelorusiji, Ukrajini i Rusiji; dok advokat staje na osmo mjesto (14.000).

Pravna karijera je izbor broj jedan na Haitiju i Liberiji. Ostatak top 10 zanimanja čine vatrogasac (deveti, 14.000 i prvo mjesto u Čileu) i „preduzetnik“ (13.000 i prvo mjesto u Gvineji), prenosi Daily Mail.

What the world wants to do for a living: Fascinating maps show how being a PILOT is the globe's No.1 dream job in 2024, from the UK to New Zealand, while Americans want to be flight attendants https://t.co/NZWqolZGB5 #travel #pilot #flightattendant