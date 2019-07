Stopa nezaposlenosti u eurozoni pala na najniži nivo u više od decenije

Komentari: 1

geljo

Nezaposlenost je u cijeloj EU (šire od Evrozone) pala na 6.5%. Prije krize 2008. godine najniža stopa nezaposlenosti je bila 6.8%. Dakle, današnja stopa nezaposlenosti je niža od one iz 2008. godine. Trenutna stopa nezaposlenosti je na rekordnom minimumu u zadnjih 25 godina od kad se ozbiljnije mjeri. U praksi, vrlo vjerovatno se radi o najnižoj stopi nezaposlenosti na teritoriji država EU od 2. svjetskog rata do danas. Ta EU je baš zla, u jeku najvećeg evroskepticizma i populizma oni našli da postižu poluvijekovni rekord u minimalnim stopama nezaposlenosti. Ovim tempom EU će imati stopu nezaposlenosti ispod 5% do kraja 2020. godine.