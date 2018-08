Stopa privrednog rasta 4,5 odsto

BEOGRAD - Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je da se Srbija nalazi među tri zemlje u Evropi sa stopom privrednog rasta od 4,5 odsto u prvih šest mjeseci ove godine.

"Mi smo jedna od tri zemlje u Evropi sa tako visokom stopom rasta ekonomije. To je najveća stopa rasta u poslednjih deset godina", naveo je Mali i dodao da je sada najveći izazov da se sa ovim pozitivnim trendovima nastavi.

On je za Televiziju "Pink" rekao da se Srbija nalazi na dobrom putu i da makroekonomski rezultati daju za pravo da se nastavi sa dosadašnjom odgovornom ekonomskom politikom.

Mali je istakao da ekonomija Srbije stabilno raste u svim segmentima, što je dobar znak i daje sigurnost za predviđanja za naredni period, te je izrazio uvjerenje da do kraja godine BDP može da bude i veći.

On je naveo da ga naročito ohrabruju podaci koji ukazuju na diverzifikaciju privrednog rasta, što zapravo znači da je vidljiv privredni rast u više oblasti.

"Imamo povećanje rasta građevinske industrije od 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine. To znači da su pokrenute obimne investicije, gradimo auto-puteve, rekonstruišu se pruge, grade se stanovi. Prerađivačka industrija je takođe porasla, kao i poljoprivreda. Turizam ima rast od 12,9 odsto. Samo izvoz u okviru IT industrije dostigao je rast od 30 odsto", precizirao je Mali.

On je dodao da je drugi dobar pokazatelj stanje u državnom budžetu, gdje je ostvaren suficit, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srbije.

"Osim što smo uspeli da ostvarimo suficit u budžetu od 49,1 milijardi dinara /oko 416 miliona evra/, u sedam meseci ukupno smo otplatili kredita, zajedno sa pratećim kamatama, negde oko 3,1 milijardu evra", dodao je Mali.

Mali je rekao i da je podatak o smanjenju nezaposlenosti sa 25,9 odsto od prije par godina na današnjih 13 do 14 odsto, pokazatelj da je bila ispravna strategija da što više sugrađana ima primanja, te da se sada polako otvara prostor za povećanje plata.

"Znam da ima ljudi koji teško žive, ali naša strategija od pre par godina je bila da oni koji nemaju posao, da ga dobiju, makar i sa nižim primanjima, a sada radimo na tome da obezbedimo uslove da se te plate povećaju", kaže ministar.

On je dodao da će sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ u septembru biti riječi ne samo o penzijama i platama, već kako da se ekonomija Srbije napravi još konkurentnijom.

"Sa MMF-om će se razgovarati o daljoj reformi privrede, javnih institucija, javnih preduzeća, to su sve reforme koje treba uraditi da bi se podržala privreda", rekao je Mali.

On je najavio dalje smanjenje nekih poreskih nameta i usvajanje zakona o naknadama, a sve sa ciljem da se povećaju investicije i broj radnih mjesta.

"Očekuje nas povećanje plata i penzija do kraja godine, a sa konkretnim ciframa izaći ćemo u septembru, nakon dolaska delegacije MMF-a. Građani treba da očekuju dobre vesti, zato što smo kroz teške mere došli do suficita u budžetu", objasnio je Mali.

On je ponovio da je "strpljiva i hrabra politika" dovela do toga da Srbija ima stabilnu monetarnu politiku - kurs je stabilan, inflacija je predviđenim okvirima, i sve to omogućava finansijsku stabilnost građana i privrede.

Prema njegovim riječima, udio javnog duga u ukupnom BDP-u je 59,6 odsto i bitno je da je preokrenuta ta trajektorija, a do kraja godine se očekuje dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u.