Sumorno istraživanje: Skoro 40 odsto poslodavaca u RS ne očekuje pozitivne rezultate u 2024.

BANJALUKA - Skoro 40 odsto poslodavaca u Republici Srpskoj ove godine ne očekuje pozitivne finansijske rezultate, pokazuje istraživanje koje je uradio republički Zavod za zapošljavanje.

Kako se navodi u ovom istraživanju, 61,2 odsto poslodavaca ima optimistična očekivanja u ovoj godini, 37,7 odsto predviđa stagnaciju, dok 4,6 odsto očekuje pad poslovanja.

U istraživanju piše da 51 odsto poslodavaca planira nova zapošljavanja.

"Prema grupi djelatnosti, najveći rast finansijskih efekata očekuje 63,4 odsto poslodavaca iz građevinarstva, a 63,2 odsto poslodavci iz oblasti uslužnih djelatnosti", piše u istraživanju Zavoda u kojem je učestvovalo 1.114 poslodavaca.

"Nove radnike planiraju da zaposle 573 poslodavca od ispitanih, odnosno 51 odsto. Poslodavci planiraju da zaposle 2.987 radnika, a najveću potrebu imaju za radnicima sa zanimanjima u okviru trogodišnje i četvorogodišnje srednje stručne spreme. Nova zapošljavanja planiraju u najvećoj mjeri poslodavci iz oblasti industrije i građevinarstva, dok je taj procenat najniži u oblasti trgovine. Kada je riječ o visokoj stručnoj spremi, najtraženiji u ovoj godini su programeri i doktori medicine", stoji u istraživanju.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, istakao je za "Nezavisne novine" da je ovo zabrinjavajući podatak.

"Mislim da su ovi podaci tačni i relevantni jer svako ko se bavi određenim biznisom očekuje da će biti pozitivan i da će to što radi imati neki pozitivan efekat. Oni koji su izjavili da će biti poteškoća svoja razmišljanja temelje na bazi već težeg poslovanja krajem prošle godine, ugovora za ovu godinu, svih opterećenja koja proizlaze iz povećanja najniže plate, a onda do povećanja cijena ostalih vrsta robe i usluga koji su značajan dio troška poslovanja svakog preduzeća, od robe široke potrošnje koja će uticati na troškove toplog obroka, od prevoza koji je jedna od značajnijih stavki u poslovanju firmi, goriva, usluga i tako dalje. Sve će to uticati na poslovanje preduzeća i sigurno je da će ova godina biti teška, kao što je to posebno bilo izraženo u zadnjem kvartalu prošle godine. Svi pokazatelji privrede Republike Srpske za prošlu godinu kažu da su lošiji rezultati bili iz mjeseca u mjesec kako se išlo ka kraju godine, a, nažalost, ti trendovi su nastavljeni i početkom ove godine. Najniža plata je generisala povećanje svih plata, od najniže do najviše stručne spreme. Oko 40 odsto poslodavaca koji su rekli da ne očekuju pozitivne finansijske rezultate, to nije njihova želja, već njihova realna procjena i eventualni strah od toga kakav će rezultat napraviti u ovoj godini. Svako preduzeće ima u planovima svoju razvojnu komponentu, tako da će ove godine preduzeća gledati da završe godinu pozitivno, a investicije i ulaganja u kadrove će sigurno biti redukovani", objasnio je Ćorić.

Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, naveo je da kriza u određenim sektorima traje već godinu i po dana.

"Podaci o smanjenju izvoza i proizvodnje i izvoza su zabrinjavajući. Ovo je sve posljedica krize u Evropi, i neminovno je da će to i nas pogoditi. Očekivali smo da će podaci biti ovakvi, i to jeste zabrinjavajuće. Ovo je pitanje za Vladu Republike Srpske. Poslodavci će preživjeti. Pitanje je koliko ćemo imati radnih mjesta, poreza i tako dalje. Ove godine će privreda imati problem, a naredne Vlada RS", naglasio je Trivić.

Inače, Zavod za zapošljavanje RS je ovo istraživanje radio od 29. septembra do 31. oktobra prošle godine.

