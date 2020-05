Svijet bi uskoro mogao da dobije prvog trilionera

Prema istraživanju konsultantske kuće Copmarisun, vlasnik Amazona Džef Bezos će u ovoj deceniji dosegnuti status prvog trilionera u istoriji.

On će zauzeti to mjesto uprkos pandemiji korona virusa, ili upravo zbog iste. Iako je on donirao milijarde dolara za borbu u pandemiji, ova situacije je zapravo značajno povećala njegovu neto vrijednost.

U prvom kvartalnom izvještaju Amazona navodi se da su imali preko 75 milijardi dolara prihoda (u prva tri mjeseca 2020. godine).

U tom klubu trilionera u posljednjih godinu i po dana, smjenjivale su se neke kompanije, poput Applea, Microsofta i Alphabeta. Uporedo s tim, bogatstvo Bezosa je raslo.

Posljednjih pet godina poraslo je za 34% pa je ukupno "težak" 28 milijardi dolara. Ukoliko se ovaj trend nastavi on će biti trilioner do 2026. godine - kada će imati 62 godine.

Prema ovoj statistici, Mark Zakerberg bi mogao postati najmlađi trilioner na svijetu 2036. godine.

(Telegraf.rs)