Svijet zabrinut zbog Trampove odluke o tarifama

BRISEL- Dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp potpisao ukaz o uvođenju tarifa na uvoz čelika i alumunijuma, reakcije iz svijeta na tu odluku ne prestaju.

Vodeće evropsko udruženje proizvođača čelika (Eurofer) ocijenilo je danas da su razlozi predsjednika SAD Donalda Trampa za uvođenje tarifa na uvoz čelika i aluminijuma apsurdni i da bi taj potez mogao da košta gubitka na desetine hiljada radnih mjesta širom Starog kontinenta.



Šef Eurofera Aksel Egert kaže da je "nacionalna bezbjednosti kao opravdanje koje je upotrebio predsjednik (Tramp) - i povezivanje tih tarifa s finansiranjem NATO-a - apsurd", prenosi agencija AP.



Evropska unija je prošlije godine izvezla oko 5,5 miliona tona čelika u SAD. Evropski proizvođači čelika su zabrinuti zbog gubitka pristupa američkom tržištu, ali i zbog opasnosti od "poplave" ponude čelika iz drugih zemalja.



"Gubitak izvoza u SAD u kombinaciji sa očekivanim velikim porastom uvoza u EU mogao bi koštati gubitka više desetina hiljada radnih mjesta u čeličnoj industriji i srodnim sektorima EU", rekao je Egert.



Američki predsjednik je potpisao noćas okvirni sporazum o uvođenju tarife od 25 odsto na uvoz čelika i od 10 odsto na uvoz aluminijuma.



Od tarifa su, za sada, izuzeti Meksiko i Kanada. Tramp smatra da na taj način štiti američke radnike, a saveznici SAD-a su najavili da će uzvraititi na spornu mjeru.



Tramp je uveo tarife na dan kada je 11 zemalja potpisalo Sveobuhvatni progresivni sporazum o Trans-pacifičkom partnerstvu (CPTPP), čiji je cilj ukljanjanje prepreka u trgovini.



Američki predsjednik ranije je na Tviteru poručio da SAD moraju da štite i razvijaju svoju industriju čelika i aluminijuma i istovremeno "pokažu veliku fleksibilnost i saradanju sa onima koji su pravi prijatelji" i koji SAD tretiraju pošteno kada je riječ o trgovini i vojsci.



Njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je zabrinutost zbog novih američkih taksi na uvoz čelika i aluminijuma i pozvala na dijalog.



"Zabrinuti smo zbog povećanja taksi na određene proizvode", rekla je Merkel na konferenciji za novinare u Minhenu.



Njemačka je takođe pozvala na multilateralne razgovore za rješavanje problema prekapaciranosti u sektoru čelika, dodajući da podržava planove Evropske unije o uzvratnim mjerama ako američki predsjednik Donald Tramp nastavi sa spornom odlukom o tarifama na uvoz čelika i aluminijuma.



Ranije danas, evropska komesarka za trgovinu Sesilija Malmstrem izjavila je da Evropska unija očekuje da bude izuzeta iz primjene američkih tarifa na čelik i aluminijum, i da će se obratiti Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kako bi uvela sopstvene mjere ako Vašington ostane pri odluci.



"Evropska unija je odlučila da jasno odgovori na mjere Sedinjenih Država i kao federalna vlada mi podržavamo taj stav", rekao je portparol njemačke vlade Georg Štrajter na redovnoj konferenciji za novinare, prenosi Rojters.



Kina je danas optužila američkog predsjednika Donalda Trampa za podrivanje globalnog trgovinskog sistema zbog povećanja tarifa na uvoz čelika i aluminijuma, dok su Japan i Južna Koreja izrazili visoku uznemirenost zbog potencijalnih ekonomskih troškova.



Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da se "odlučno protivi" Trampovom potezu, ne dajući bilo kakve naznake o tome da li će Peking možda ispuniti svoje ranije prijetnje o odmazdi, prenosi agencija AP.



"Zloupotreba odredbe o "nacionalnoj bezbjednosti" SAD-a je bezobzirno rušenje multilateralnog trgovinskog sistema koji zastupa Svjetska trgovinska organizacija (STO) i sigurno će imati ozbiljne posljedice na standardni međunarodni trgovinski poredak. Kina se odlučno protivi tome", naveo je zvaničnik Ministarstva trgovine, Vang Heđun, u saopštenju.



Iz Svjetske trgovinske organizacije poručeno je da njenim članicama da ako žele da ospore američke carinske tarife na čelik i aluminijum zemlje one treba same da ulože žalbu toj instituciji.



Portparol STO Dan Pruzin rekao je da članice još imaju vremena da razgovaraju o američkim tarifama na uvoz čelika i aluminijuma i da od njih zavisi šta će se desiti.



"Ima vremena da se razgovara o tome i još ima vremena da se o tome razgovara u okviru formata STO, u našim savjetima i komitetima", rekao je Pruzin.



On je rekao da STO ne može automatski ništa da uradi po tom pitanju.



Objasnio je da članica koja preduzme neku mjeru kao zaštitnu ili damping mjeru ima obavezu da obavesti STO o tome, prenosi Rojters.



"Mi sada ne znamo koja je pravna osnova za američku mjeru tako da ne mogu da kažem da li imaju obavezu da o najavljenoj mjeri obavijeste STO", rekao je on u Ženevi.