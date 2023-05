Svjetski ekonomista otkrio lošu vijest za građane: Za sada ništa od jeftinije hrane

Glavni ekonomista Europske centralne banke Philip Lane otkrio je što građane u EU očekuje na jesen.

Jedan od najuglednijih svjetskih ekonomista ima važnu ulogu u kreiranju monetarne politike evrozone, kojoj od prvog januara pripada i Hrvatska.

U ekskluzivnom intervjuu za Dnevnik Nove TV otkrio je loše vijesti.

Padu cijena hrane prije jeseni ne treba se nadati. Na pitanje što mu brojke govore i kad će prestati visoka inflacija, Lane je odgovorio: “Ove godine očekujemo značajno smanjenje inflacije. Krajem prošle godine prosječna inflacija u evrozoni je iznosila oko 10 posto. Prema našim projekcijama krajem ove godine bi trebala iznositi oko 2,8”.

“Daleko smo još od toga, ali već ove godine bi se inflacija trebala bitno smanjiti. To će se i nastaviti u 2024., a u našim najnovijim projekcijama predvidjeli smo da ćemo se na željeni nivo inflacije od 2 posto vratiti 2025. No, sad smo u maju. Bojim se da je do kraja godine pred nama još uvijek značajna inflacija. To se pogotovo odnosi na cijene hrane i usluga. I tu očekujemo da će doći do smanjenja inflacije, ali tek nakon ljeta”, dodao je.

Navodi kako je najveća zabrinutost oko cijena hrane i usluga.

“Cijene energije su bile tema prošle godine, no u međuvremenu su pale. Na određeni način zamijenile su ih visoke cijene hrane i usluga. Na to smo trenutno fokusirani, a postoji i poveznica između njih”, kazao je Lane.

“Primjerice, ako odete u restoran i tamo jedete, istovremeno ste suočeni i s rastućom cijenom uslužne djelatnosti i rastućom cijenom hrane. To nas, naravno, brine, ali smatramo kako će pritisci i u tim sektorima popustiti krajem godine”, dodao je.