Tajni kupci: "Samo poskupljenja, ništa nije pojeftinilo"

ZAGREB – Bliži se kraj projekta "Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj".

Projekt traje do isteka perioda obaveznog dvojnog iskazivanja cijena u kunama i u evrima, što znači još samo sljedeći mjesec.

Hrvatsko udruženje za zaštitu potrošača (HUZP) sa sjedištem u Zagrebu jedno je od šest udruženja koje je Ministarstvo privrede i održivog razvoja u ljeto 2022. odabralo na konkursuu za učestvovanje u ovom projektu.

Tajni kupci HUZP-a od avgusta prošle godine prate kretanje cijena 60 proizvoda i 36 usluga u Zagrebu, Sisku i Puli, dok ostale dijelove Hrvatske "pokrivaju" tajni kupci iz preostalih pet udruženja uključenih u projekt. Sve utvrđene nepravilnosti prijavljivali su Državnom inspektoratu, piše N1.

Projekt je imao svoja ograničenja budući da su svi poslovni subjekti, kao i roba i usluge čije se kretanje cijena prati, unaprijed zadani. Izostao je faktor iznenađenja jer su trgovci znali koje robe i usluge tajni kupci kod njih "skeniraju".

"Mi od početka pratimo jedne te iste proizvode i usluge, a smisao tajnog kupca je iznenađenje, da nitko ne zna kada će doći i koje proizvode će popisati. Trgovci su već nakon prvog našeg izvješća vidjeli gdje i koje cijene pratimo. Da smo imali slobodu otići danas u ovaj, sutra u onaj dućan pa pratiti sad ovaj, sad onaj proizvod – bilo bi svega i svačega. Ovako 17 mjeseci pratimo jedno te isto", rekla je za N1 Ana Knežević, predsjednica Hrvatskog udruženja za zaštitu potrošača.

Ona ističe da u dosadašnjih 15 mjeseci učestvovanja u ovom projektu, tajni kupci HUZP-a nisu zabilježili niti jedno jedino pojeftinjenje. Samo poskupljenja.

"Ako je pojeftinjenja i bilo, tada su to bile trgovačke akcije nakon kojih su cijene vraćene na staro ili cijene proizvoda ograničenih vladinim mjerama. Mimo toga, baš nijedan proizvod koji smo pratili nije pojeftinio u ovom razdoblju", ističe Knežević.

To se može pročitati i u njenim mjesečnim izvještajima.

"Uglavnom samo poskupljenja, ništa nije pojeftinilo", napisala je u izvještaju za mart ove godine.

"Tajni kupci se stalno nadaju da će naići i na neko pojeftinjenje, ali ništa od toga", napomenula je u maju. Pa u junu: "Nismo još uvijek zabilježili da je nešto pojeftinilo, ali zato stalno bilježimo poskupljenja." I u avgustu je napisala kako "opet ništa nije pojeftinilo". U oktobru takođe.

Inače, HUZP je poslao Ministarstvu finansija prijedlog da se dvojno iskazivanje cijena produži još šest mjeseci – do 1. jula sljedeće godine – ali odgovor zasad nisu dobili. U međuvremenu je ministar finansija Marko Primorac u javnosti više puta izjavio da za produženjem obaveze dvojnog iskazivanja cijena nema potrebe te da će ono završiti sa zadnjim danom ove godine.

Knežević smatra da bi rok dvojnog iskazivanja cijena trebalo produžiti jer se mnogi kupci, naročito stariji ljudi, još uvijek teško snalaze s cijenama u evrima.

"Trgovci koji to žele mogu ostaviti dvojne cijene, ali to će mahom učiniti mali trgovci. A ljudi se definitivno ne snalaze. Sam guverner HNB-a na jednom je skupu rekao da i on još preračunava cijene iz eura u kune, dok ministar Primorac kaže da su ljudi navikli na cijene u eurima. Problem je što je inflacija visoka. Da su cijene normalne, da stalno ne rastu, ljudi bi se lakše navikli", kazala je Knežević.

