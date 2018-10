Tiha poskupljenja pustoše novčanike

U jeku predizbornih i postizbornih dešavanja, građane BiH i Republike Srpske pogodila su nova poskupljenja. Nakon poskupljenja goriva, veće cijene vidljive su i na rafovima u prodavnicama prehrambenih proizvoda i pekarama.

Cijene u BiH prosječno za godinu dana porastu blizu 2 odsto. Podatke potvrđuju i iz Agencije za statistiku BiH navodeći da su cijene u 2017. i 2018. godini porasle za 4 odsto. Građani najviše osjete promjene u cijeni prehrane i goriva.

Iz Udruženja potrošača navode da su građani primorani da idu od marketa do marketa u potraz za nižim cijenama.



"Sve se to dešava u ovom vremenu kada se pažnja više posvećivala izbornim pričama, a ne potrošačkim. To je postalo standardno i ljudi nekako na to ne reaguju, a trebalo bi jer se to odnosi na njihov kućni budžet", smatra Murisa Marić iz Udruženja potrošača „Don", Prijedor.



O visokim cijenama u BiH svjedoče i građani koji žive u državama Evropske unije gdje su plate i penzije nekoliko desetina puta veće.



"Gorivo najviše poskupljuje. Jedno vrijeme smo se bunili, a sada nema više upozorenja i najava. Jednostavno ujutro prođemo pored pumpi i vidimo da je nova cijena goriva", ističu u Udruženju potrošača „Don", Prijedor.



Poznavaoci prilika tvrde da će do kraja godine cijena dizela dostići cijenu od 2.50 KM, te da će se taj galopirajući rast nastaviti i u narednoj godini. Da potrošači jedva krpe kraj s krajem, potvrđuje i podatak da je potrošačka korpa za četveročlanu porodicu 1.869 KM, a istovremeno je prosječna plata u BiH 852 KM.



