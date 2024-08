Top gradovi po broju milijardera u 2024. godini

U najnovijem izvještaju o koncentraciji milijardera, Njujork predvodi globalnu listu sa impresivnih 105 milijardera.

Hong Kong se nalazi na drugom mjestu sa 82 milijardera, dok je Beč na trećem mjestu sa 78 milijardera. Singapur je četvrti sa 73 milijardera, dok Mumbai zauzima petu poziciju sa 66 milijardera.

Peking je na šestom mjestu sa 59 milijardera, a London se nalazi na sedmom mjestu sa 56 milijardera. Moskva je osma sa 48 milijardera, dok Frankfurt ima 46 milijardera, čime zauzima deveto mjesto. Tokio zatvara listu deset najbogatijih gradova sa 43 milijardera.

Ovi podaci ukazuju na globalnu koncentraciju bogatstva u određenim metropolama, pokazujući kako se centri finansijske moći i poslovne aktivnosti razvijaju širom svijeta.

Top cities by number of billionaires, 2024: - New York: 105 - Hong Kong: 82 - Vienna: 78 - Singapore: 73 - Mumbai: 66 - Beijing: 59 - London: 56 - Moscow: 48 - Frankfurt: 46 - Tokyo: 43