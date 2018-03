Tri grafike koje pokazuju zašto se Tramp razmišlja o trgovinskom ratu

Trgovinski rat koji je Donald Tramp najavio ostatku svijeta, naročito Evropi globalnu ekonomiju bi mogao da košta 470 milijardi dolara, objavio je "Bloomberg Economics".

Američka najava o uvođenju carina na uvoz čelika i aluminijuma mogao bi da bude samo početak puta koji vodi u katastrofu, jer Tramp najavljuje još neke mjere, ali i ostale svjetske ekonomije prijete da će Trampu odgovoriti istom mjerom.

Sesilija Malmstrom, šef za trgovinu Evropske unije otvoreno je pozvala evropske lidere u ponedjeljak da se "suprotstave nasilnicima", referirajući se naravno na Trampa.

SAD i Evropska unija najvažniji su trgovinski partneri na svijetu. Prema podacima Eurostata, SAD kupuje daleko najveći dio evropskih dobara i usluga. Kako možete vidjeti na slici 1, EU izvozi više od 360 milijardi evra dobara i usluga u SAD.

To je više nego u sljedeća dva najveća trgovinska partnera zajedno. U Kinu i Švajcarsku odlazi nešto više od 312 milijardi evra roba i usluga iz Evropske unije.

Jedan od najvećih argumenata Donalda Trampa za uvođenje velikih nameta na čelik i aluminijum je trgovinski deficit SAD-a, ali kako slika 2 pokazuje, američke kompanije imaju veći izvoz sirovina u Uniju nego u obrnutom smjeru.

Upravo zbog toga ta mjera znači jako malo Uniji, ali najavljeni odgovor uvođenja recipročnih mjera mogao bi da našteti američkim kompanijama.

Tako dolazimo do najvažnijih podataka, a to je trgovinski bilans gdje Unija ostvaruje relativno veliki suficit u trgovini s SAD-om. I baš to je ono što Trampu daleko najviše smeta.

"Kad zemlja (SAD) gubi mnoštvo milijardi dolara pri trgovanju s praktično svakom zemljom s kojom posluje, trgovinski ratovi su i dobri i laki da se u njima pobijedi. Primjer, mi smo u minusu od 100 milijardi dolara s određenom zemljom, a ona se s nama sprda, nećemo s njom trgovati i bićemo na velikom dobitku. To je tako lako!", napisao je Tramp.

"Zemlja" za koju je tada navodio taj, "virtuelni", deficit od 100 milijardi jednostavno je pogoditi da je EU.

Kasnije je bio sve otvoreniji, direktno je počeo da proziva EU, prijeti da će na protivmjere udariti protiv-protivmjerama.

On je, još jednim postom na Twitteru, "ponudio" EU sljedeći izlaz iz krize: Ako EU, koja SAD u trgovini tretira jako loše, a sada se žali na carine na čelik i aluminijum, sada ukloni svoje "jezive prepreke i tarife na američke proizvode", onda će i Tramp ukinuti svoje carine.

"Veliki deficit. Ako ne, mi oporezujemo automobile itd. POŠTENO!", napisao je.

(Express.hr)