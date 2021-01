Tri moguća razloga zbog kojih ne uspijevate da uštedite

Štednja je uvijek poseban izazov jer mnogi misle da im treba mnogo para "viška" da bi mogli da uštedite, ali nije u tome poenta. Bolje odredite procenat nego iznos.

Jasno je da mjesečno neće moći isto da uštedi onaj ko ima prihode od nekih 800 maraka i onaj ko ima duplo više, ali zato oboje mogu da izdvoje 5% ili 10% od svoje plate.

Jedan će brže stići do cilja, ali to nije važno, bitno je da će oboje da uštede. A kada smo kod cilja, to je prva stavka. Morate imati fokus, ako ga nemate, onda i ne čudi što ne uspijevate da odvojite novac sa strane.

1. Nije važno zašto štedite, važno je da imate razlog. To mogu biti putovanje, stan, novi biznis, skupe cipele... Ipak, bez jasnog fokusa, nećete imati motivaciju.

2. Treba biti svjestan svojih prihoda. Ne možete očekivati da mjesečno ostavljate 100 maraka sa strane, ako je to petina vaše plate. Dakle, vodite se procentima i idite polako ka cilju. Ako vam plata bude rasla, i štednja će biti veća, piše "Telegraf Biznis".

3. Ne odustajte od cilja, iako dođete do pola, pa vam se učini da biste tim novcem mogli sebi nešto drugo da priuštite. Recimo, ako štedite za kola i treba vam nekoliko hiljada evra, nemojte na pola puta taj novac potrošiti na "sitna zadovoljstva".

Ljudi su iz godine u godinu sve manje štedili, a situacija se malo popravila tokom pandemije 2020. godine, zbog rastuće finansijske neizvjesnosti. Ipak, nevjerovatan je podatak GOBankingRates iz 2019. koji kaže da je te godine čak 69% Amerikanaca imalo manje od 1.000 dolara u "šteku".