Tri trenda koja će oblikovati marketing u 2018.

Marketing sadržaja se neprestano razvija. Kao i prethodnih godina, može se očekivati da će ostati ključna strategija za povećanje svijesti o brendovima i sticanje novih kupaca.

Prema istraživanjima platforme CMI, u odnosu na 2016, u 2017. godini, mnogo više preduzeća imalo je uspjeha sa marketingom sadržaja. Ključ za nastavak uspjeha u ovim naporima je vaša sposobnost da predvidite predstojeće trendove i prihvatite promjene što je prije moguće.

U tom kontekstu, evo nekoliko trendova koji će oblikovati marketing sadržaja u 2018.

Video-marketing

Sudeći po brojnim istraživanjima, video-materijali su budućnost marketinga sadržaja.

Kompanija "Cisco" procjenjuje da će video-materijali do 2019. godine činiti 80 odsto ukupnog saobraćaja na internetu. Pored toga, 64 odsto marketinških stručnjaka koji su učestvovali u ovom istraživanju smatraju da će uskoro video-materijali dominirati u njihovim marketinškim strategijama za sadržaj.

Uključujući video-zapise u svoj prodajni proces, možete svojim klijentima da omogućite samouslužno, korisničko iskustvo na zahtjev. Na ovaj način, možete im pružiti informacije u pravom trenutku, bez potrebe da prodavci uvjek budu dostupni.

"Live streaming", odnosno prenos uživo, jeste još jedan trend koji brzo postaje norma u svim industrijama. Brendovi pronalaze inovativne načine da koriste nove platforme dostupne za ovaj trend. Sve u svemu, video-marketing funkcioniše zbog svoje transparentnosti. Ljudi vole brendove koji djeluju otvoreno i realno, a video-snimak uživo, koji otkriva šta se dešava "iza scene", omogućava korisnicima da upoznaju bolje vaš brend.

Personalizacija sadržaja

Kompanija "Gartner" izvještava da će brendovi koji su investirali u različite vrste personalizacije do 2018. godine nadmašiti one koji nisu uložili u to – za impresivnih 20%.

Ukratko, efikasnost strategije personalizacije sadržaja je izuzetno visoka za one koji su je usvojili. Naravno, personalizacija sadržaja je izazovan zadatak, koji zahtijeva dugoročno angažovanje.

Počnite tako što ćete kreirati ciljanu kampanju putem modalnih pop-upova i blokova dinamičkih sadržaja. Koristite automatizaciju e-maila kako biste obavijestili svoje klijente o važnim događajima i pružili im prave informacije u pravo vrijeme.

Dodatni savjet: Koristite banere za ponovno oglašavanje (remarketing) kako biste stigli do potencijalnih kupaca u različitim fazama putovanja kupca.

Sadržaj koji generišu korisnici

Brendovi sve više ulažu u kampanje koje generišu korisnici. Oni tako ohrabruju lojalne kupce da postanu zastupnici brenda i dele svoje pozitivno iskustvo sa prijateljima na društvenim medijima.

Sadržaj koji generišu korisnici (engleski user-generated content ili UGC) na društvenim mrežama funkcioniše kao društveni dokaz, jer ljudi imaju tendenciju da vjeruju u izbore drugih. U stvari, ljudi vjeruju sadržaju koji drugi ljudi generišu više nego što vjeruju sadržaju koji stvaraju sami brendovi, pokazala je studija kompanije "OfferPop".

Pokretanjem kampanje za generisanje sadržaja možete stvoriti pozitivnu percepciju među potencijalnim članovima publike i izgraditi autoritet. UGC je posebno prisutan na Instagramu, gdje brendovi mogu lako da koriste popularne haštagove i kreiraju zanimljive priče (Instagram Story). Takođe, ovaj sadržaj povećava vaš angažman i vidljivost vašeg brenda na korisničkim "feedovima", a to su faktori koji na kraju povećavaju svijest o brendu.

"Content marketing" ili marketing sadržaja je poznat kao najbolji način oglašavanja malih preduzeća. Idealan je za pridobijanje kupaca, a pri tome ne zahtijeva veliki budžet.

(Telegraf)