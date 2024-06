Tuzlanski aerodrom: Svjetla ugašena, na pisti psi lutalice

Nekada su redovi putnika na Međunarodnog aerodroma Tuzla bili svakodnevni.

Sada je svjetlo ugašeno. Putnika nema jer tuzlanski aerodrom ima mizeran broj letova. Na pisti nema aviona. Prazni su parking prostori, a nekada je bila misija pronaći mjesto za auto. Već sada se vidi da slijedi propala ljetna sezona.

Iz uprave uvjeravaju da se sve radi kako bi se trenutna situacija prevazišla, a porast broja letova očekuju od jeseni. No, tuzlanski aerodrom nakon prošlogodišnjeg ukidanja brojnih linija Wizz air-a nikako da se oporavi.

“Ovdje nema čarobnog štapića, mora proteći neko vrijeme. Da, kada poredimo svoje statistike znatno je manje putnika više od 50% u odnosu na prošlu godinu, ali poredeći sa drugim aerodromima to je i dalje mnogo više i niko ne pominje da je tamo alarmantno. Mislimo da se nekad reflektori previše okreću prema Tuzli”, rekao je za N1 Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

A kada se upale ti reflektori vidi se negativan efekat na privredu u Tuzlanskom kantonu. To rezultira i ovim praznim apartmanima. Iako vlasnici ne žele pred kamere objašnjavaju da je njihova investicija propala. Mnogi su digli i kredite i uložili stotine hiljada maraka. Da će biti drugačije nadali su se svi kada je Vlada TK izdvojila 2,5 miliona KM za subvenciju. Kompanija Lumiwings potom je stigla na Međunarodni aerodrom Tuzla. No, i oni su se poslije nekoliko mjeseci rada povukli.

“Od same objave… došlo je do jako loše reklame koje je stvorilo nepovjerenje kod putnika vezano za Lumiwings, mada je Lumiwings prošlo ljeto bez problema letio iz Mostara bez negativne reklame. Oni su letjeli u pet država sa našeg aerodroma i imli su jako malo putnika. To nije bilo rentabilno, dodao je Halilčević.

Građani očekuje nova subvencioniranja i nekadašnji broj letova. Almir Avdić, vlasnik renta car agencije odustao je od poslovanja na Međunarodnom aerodromu prije dvije godine. Smatra da sve ima mnogo širi kontekst neadekvatnog pristupa nadležnih.

- Uprava i sve prethodne uprave od 2020. nisu imali sluha prema nama u realnom sektoru i dizali su kirije, pa je preko 50% renta car kuća izašlo sa međunarodnom aerodroma. Znamo svi, javna je tajna, da uprave imenuju stranke i došlo je do ove situacije. Godine 2019. smo imali 600 hiljada putnika, a sada je taj broj 80% niže, rekao je Avdić.

Vidljivo je to pri pogledu na red letova ovog aerodroma. Iako je ovakva situacija primjetne su mašine i ulaganja u infrastrukturu. Proširuje se parking prostor. Neki su optimistični, prenosi Indikator.

Trenutno je oporavak na klimavim nogama. Na pisti umjesto aviona su psi lutalice.

