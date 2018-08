U BiH 10.000 kućnih kriptorudara

SARAJEVO - Digitalne valute sve su prihvaćenije u svijetu, a polako uzimaju maha i u BiH. Jedno od mjesta gdje se kupci i prodavci ove valute mogu povezati nalazi se u okviru sarajevske firme "Dr. Techno".

Denis Nurboja iz ove kompanije pojašnjava da oni nisu mjenjačnica, već da samo spajaju kupce i prodavce.

"Ono što trenutno, u nedostatku regulative, radimo je to da spajamo kupce i prodavce te oni međusobno razmjenjuju svoju digitalnu imovinu. Očekujemo da se u BiH do kraja septembra aktivira prva mjenjačnica koja će biti u Banjaluci", kaže Nurboja.

Prema njegovim riječima, kod nas je digitalne valute trenutno moguće kupiti jedino od njihovih vlasnika, direktnom razmjenom, te u BiH još nema mjesta gdje to možete uraditi kao, na primjer, u Sloveniji, gdje Bitcoin možete kupiti na svakoj "Petrol" benzinskoj stanici.

"Također, kod nas je jako popularna slovenačka berza kriptovaluta BITSTAMP.NET", dodaje Nurboja, prema čijim saznanjima u BiH je trenutno manja potražnja za kupovinom digitalnih valuta u odnosu na zemlje u regionu, ali najpopularnije su Bitcoin i Ethereum.

"Ono što se više traži je mogućnost 'unovčavanja' istih, a zbog velike zajednice kriptorudara u BiH. Po slobodnoj procjeni, kod nas ima minimalno 5.000-10.000 kućnih rudara kriptovaluta koji stvaraju neku vrijednost, ali je ne mogu lako unovčiti", navodi on.

Kriptorudari u BiH mjesečno "u privatnoj režiji" izrudare po 100 dolara, ukupno na mjesečnom nivou to može doseći i milion KM u protivvrijednosti, dodaje Nurboja.

"No 80 posto tog iznosa odlazi na plaćanje struje i oko toga se zapravo vrti to čitavo tržište: da plate struju i da im ostane razlika koju onda moraju negdje da unovče. Najčešće se to unovčava vani na bankomatima u Hrvatskoj i Sloveniji. Nije to ni u zemljama regije skroz regulisano, ali je više regulisano u odnosu na BiH", ističe Nurboja.

(Biznisinfo)