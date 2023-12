U BiH iduće godine smanjenje kamatnih stopa

BANJALUKA - Šestomjesečni EURIBOR, referentna kamatna stopa na evropskom bankarskom tržištu unazad dvije sedmici je u padu, što je jedan od pokazatelja da će u idućoj godini doći do pada kamatnih stopa, kazali su stučnjaci iz ove oblasti.

Naime, kako je rekao Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske procjene su da će šestomjesečni EURIBOR do kraja naredne godine sići na 2,5 odsto, a možda i na dva odsto.

"To je dobar pokazatelj i to znači da krediti treba da budu jeftiniji", kazao je Šuput i dodao da ono što se desilo u bankarskom sektoru kao posljednica rasta EURIBOR –a jeste došlo do povećanja kamatnih stopa na štednju građana a to je, kako kaže Šuput, nije bilo u posljednjih deset godina. Ističe da pored pada EURIBOR-a, došlo je do pada i inflacija, što su u konačnici dobre vijesti za sve.

"Očekujem od polovine naredne godine stabilnost šestomjesečnog EURIBOR-a što znači da bi banke klijentima čiji su krediti vezani za njega mogle da smanje kamatne stope", kaže Šuput.

Dejan Vuklišević, predsjednik uprave "Naše banke", kazao je da njihova procjena da će već krajem prvog kvartala 2024. godine definitivno doći do smanjenja referentnih kamatnih stopa i varijabli koje se koriste za izračun ukupnih kamatnih stopa i izlaznih vrijednosti prema tržištu.

"Procjena je da FED i Evropska unija neće povećavati vrijednosti u narednom periodu i tendencija smanjenja će se dešavati latentno na ovaj način", istakao je Vuklišević.

Dodao je da je teško govoriti da će kamatne stope doći na onaj nivo prije krize.

"Ali defintivno svi očekujemo smanjenje kamatnih stopa u narednoj godini", zaključio je Vuklišević.

