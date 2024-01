U IT sektoru kriza, a komercijalistima i vozačima svanulo

​U Srbiji je, prema podacima "Infostuda", smanjen broj oglasa za posao u 2023. godini za šest odsto u odnosu na prethodnu godinu, a najveća kriza pogodila je tržište IT sektora. Posmatrajući cjelokupno tržište rada, lani je objavljeno 71.715 oglasa za posao, a sektor IT doživio je pad u broju objavljenih pozicija za čak 50 odsto u odnosu na 2022. godinu.

S druge strane, primjetan je porast broja jedinstvenih kandadata za 14 odsto, gdje je posao u prethodnoj godini tražilo 278.116 ljudi. Najviše raspisanih pozicija bilo je u oblasti trgovine i prodaje, IT, mašinstva, administracije i magacina.

Kada je riječ o specifičnim radnim pozicijama, najviše mogućnosti za zaposlenje imali su prodavci, magacioneri, vozači, radnici u proizvodnji, administrativni radnici i komercijalisti.

Istraživanje je, takođe, pokazalo da je kandidatima visina plate presudan faktor prilikom odabira poslodavca, a na osnovu analize najtraženijih pozicija zaključuje se da su se nuđene zarade kretale od minimalca do nekoliko hiljada evra.

Prodavcima je ponuđena plata i do 250.000 dinara, a komercijalistima do 350.000 dinara. Kod ove dvije pozicije specifičan je iznos maksimalne zarade u zavisnosti od dodatnog procenta od prodaje koji se ostvari na osnovnu zaradu.

Magacioneri su mogli da zarade do 150.000 dinara, a administrativnim radnicima je bilo ponuđeno maksimalno 180.000. Kada je riječ o vozačima u drumskom teretnom transportu, za njih su pojedinačni poslodavci bili spremni da izdvoje čak 350.000 dinara, navedeno je u saopštenju.

Kako se dalje navodi, deficit je i dalje najviše uočljiv među zanatskim i niže kvalifikovanim zanimanjima, pa je poslodavcima bilo najteže da nađu radnike za pozicije poput mesara, mehaničara, frizera, pekara, metalostrugara, stolara i vodointalatera. Mesari i metalostrugari su imali mogućnost da zarade do 120.000 dinara mjesečno, frizeri i pekari do 200.000, mehaničari do 240.000 RSD, a za vodoinstalatera je ponuđena zarada do čak 250.000 dinara, prenosi "Telegraf".

