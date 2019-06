U svijetu gorivo naglo pojeftinjuje, u BiH ni feninga

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene nafte na svjetskim tržištima oštro su pale i prošle nedjelje, već drugu sedmicu zaredom, ali ne i na bh. benzinskim pumpama, gdje gorivo nije pojeftinilo - ni fening!

Kako pokazuju podaci Spoljnotrgovinske komore BiH, litar benzina 95 plaćamo 2,26 KM, benzin 98 košta 2,36, a dizel 2,31 i u pitanju su cijene identične onim na početku prošle sedmice.

Dakle, naše vozače ništa nije obradovalo, iako je na londonskom tržištu cijena barela pala 6,1 odsto - na 64,50 dolara, dok je na američkom barel pojeftinio 8,8 procenata, odnosno na 53,50 dolara.

Naftni distributeri u BiH pravdaju se da njihovi cjenovnici zavise od niza faktora, ali sagovornik "Nezavisnih" koji se godinama bavi analizama stanja na tržištu energenata tvrdi da bi pozitivne vijesti trebalo da nas iznenade krajem ove sedmice.

"Rafinerijske cijene padaju, ima već tri do četiri dana, pa očekujem da naši pumpaši počnu spuštati svoje cijene i to do pet feninga. Zasad toliko", rekao je izvor "Nezavisnih".

Međutim, potraje li ovakav trend na svjetskom tržištu, vozači bi mogli osjetiti i dodatno olakšanje.

"Ne znam da se ovakav pad dogodio zadnjih godinama. Garantujem, nastavi li se takav trend, naši prometnici imaće prostora da spuste cijene do kraja sljedeće sedmice do 10 ili 15 feninga", zaključuje sagovornik "Nezavisnih".

Kako javljaju agencije, cijene nafte našle su se pod snažnim pritiskom krajem prošle nedjelje, kada je predsjednik SAD Donald Tramp poručio da će od 10. juna uvesti carinu od pet odsto na sav uvoz proizvoda iz Meksika, a potom će ih postepeno povećavati do 25 odsto sve dok Meksiko ne zaustavi prelazak nelegalnih migranata preko granice.

Trgovci naftom ionako su zabrinuti zbog trgovinskog rata između SAD i Kine, koji bi mogao izazvati usporavanje rasta globalne privrede, a mnogi analitičari smatraju i da bi mogao biti okidač recesije.

Napetost raste od kada su SAD uvrstile "Huawei" na listu kompanija koje ne mogu kupovati komponente i tehnologiju od američkih firmi bez dozvole Vlade.