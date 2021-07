Variraju cijene paradajza: Na jednoj pijaci 0,80 KM, na drugoj i do tri marke

BANJALUKA, BIJELJINA, ZENICA - U zavisnosti od grada do grada u BiH, cijene voća i povrća na pijacama drastično variraju.

Poredili smo, naime, posljednje dostupne pijačne barometre za Banjaluku, Bijeljinu i Zenicu te smo se uvjerili da su razlike u cjenovnicima u nekim slučajevima i višestruke, što poljoprivredni proizvođači tumače kao posljedicu nekoliko faktora.

Recimo, prema posljednjim dostupnim podacima, paradajz u Banjaluci košta od dvije do tri marke, u Bijeljini je za kilogram potrebno izdvojiti tek 0,80 KM, a u Zenici od marke do dvije.

Za kilogram mrkve u Banjaluci treba platiti od marku do marku i po, u Bijeljini košta 1,50 KM, a u Zenici jednu marku.

Za kilogram paprike, sudeći po posljednjem pijačnom barometru, u Banjaluci ćete izdvojiti od 2,50 do tri KM, u Bijeljini, u zavisnosti od vrste, od 1,10 KM do 2,70, a u Zenici od 0,80 do 1,50 KM.

Krastavci na banjalučkoj pijaci koštaju od 1,50 do dvije KM, u Bijeljini marku, a u Zenici od 0,50 do 1,50 KM.

Tikvice su u Banjaluci dvije do tri marke, u Bijeljini 1,20, a u Zenici jednu marku. Bijeli luk u Banjaluci košta od osam do 10 KM, u Zenici sedam, dok je za vreću od pet kg u Bijeljini potrebno izdvojiti 20 maraka.

Pasulj u gradu na Vrbasu košta pet do 10 maraka, u Bijeljini četiri do pet, a u Zenici pet maraka.

Šarolike su cijene i kada je riječ o voću. Recimo, jabuke su u Banjaluci od 1,50 do 2,50 KM po kilogramu, a u Zenici 1,50 do dvije marke. Gajba tog voća u Bijeljini košta 15 maraka.

Za kilogram grožđa u gradu na Vrbasu potrebno je izdvojiti pet, dok na zeničkoj pijaci i bijelo i crno koštaju dvije marke. Kruške u Banjaluci koštaju od 1,50 do 2,50 KM, a u Zenici 2,50 marke.

Za kilogram breskvi u Banjaluci treba da izdvojite od dvije do tri marke, u Zenici od 1,50 do dvije, a gajba tog voća u Bijeljini košta 15 do 20 maraka.

Risto Arsenović, koordinator Udruženja povrtara Bijeljina, ističe da postoji više razloga zbog kojih su povrtarske kulture u ovom gradu jeftinije u odnosu na ostatak Srpske.

"Imamo veliku količinu robe u određenom momentu i zbog toga pada cijena. Ovdje imamo ogroman broj velikih proizvođača. Recimo, lubenica je rodila u tolikim količinama da sam, kada sam prije nekoliko dana prošao pored pijace, vidio sigurno 50 do 70 prikolica natovarenih lubenicom, a niko je ne kupuje", rekao je Arsenović u izjavi za "Nezavisne novine".