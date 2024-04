Veliki porast naplate putarina u Srpskoj, ali može i bolje

BANJALUKA - Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Nedeljko Ćorić izjavio je da su dobrom poslovnom politikom u prethodnoj godini povećali naplatu putarine za više od 20 odsto ili za oko šest miliona KM.

Ćorić je istakao da se tendencija rasta nastavlja i u ovoj godini, kada je za prva tri mjeseca porast naplate putarine bio 11,7 odsto u odnosu na isti period lani ili više od 800.000 KM dodatnih sredstava.

"Cilj nam je da prikupimo što više sredstava i da ih usmjerimo za održavanje i možda izgradnju nekih drugih dionica auto-puta. Nismo ni blizu punog kapaciteta naplate putarine na izgrađenim dionicama, ali očekujemo to nakon puštanja u rad mosta na Savi kod Gradiške", rekao je Ćorić, dodajući da se to očekuje do kraja sljedeće godine.

Osim povećanja naplate, cilj "Autoputeva" je i da što više korisnika pređe na sistem elektronske naplate, posredstvom tagova.

"Promovišemo taj sistem naplate da ljudi razumiju da nemaju potrebe da čekaju u redovima, da im je to skuplje i da gube vrijeme. Mnogo je vozača koji svakodnevno koriste auto-put, a nemaju tag uređaje. Vozači koji imaju tag plaćaju putarinu 18 odsto jeftinije", naglasio je Ćorić.

On je ponovio da su "Autoputevi" u projektu realizacije jedinstvenog sistema za naplatu putarine između Republike Srpske i Srbije.

"Prošle godine smo takav sistem uspostavili sa `Autocestama FBiH`. Očekujemo da ćemo nakon Srbije uspjeti da se proširimo na Hrvatsku i ostale zemlje, koje imaju kompatibilnu opremu", istakao je Ćorić.

Govoreći o izgradnji novih dionica auto-puteva u Republici Srpskoj, Ćorić je naveo da su trenutno u punom kapacitetu dva gradilišta, dionica Koridora "Pet ce" kod Doboja i dionica auto-puta od Bijeljine do Rače.

"Obilaznica oko Doboja poznatija kao Putnikovo brdo je kratka dionica od šest kilometara, ali jako zahtjevna i na njoj imamo dva velika tunela, most i vijadukt. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. Posebno smo zadovoljni kako napreduju radovi na nasipima i iskopima, na nasipima smo već na 75 odsto planiranih radova, a na iskopima 60 odsto", precizirao je Ćorić.

On je potvrdio da je završeno oko 85 odsto radova na izgradnji mosta, te oko 40 odsto vijadukta.

Ćorić je podsjetio da se gradnja ove dionice finansira sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj od 150 miliona evra, uz 38,5 miliona evra grant sredstava.

"Drugi projekat je izgradnja dionice auto-puta od Bijeljine do Rače, duge 20 kilometara, gdje smo na komplatnoj trasi uradili prvi sloj nasipa i sad se podiže nasip na cijeloj trasi, te se kreće sa izgradnjom objekata", naveo je Ćorić.

On je naglasio da su još dva projekta u fazi zaključivanja finansijskog ugovora.

"Na projektu Bijeljina-Brčko izabrani su najpovoljniji ponuđači, kineska kompanija `Čajna oversajz grup`. U toku je finansijsko ugovaranje, odnosno obezbjeđivanje finansijskih sredstava, koja su oni po tenderu dužni da obezbijede. Očekujemo da ćemo u naredom periodu doći do konačnog ugovora o finansiranju i same gradnje", rekao je Ćorić.

Prema njegovim riječima, dugi je projekat izgradnje auto-puta od Vukosavlja do Brčkog, gdje je kineska kompanija "Čajna stejt konstrakšn" pobijedila na tenderu i gdje je potpisan komercijalni ugovor, te se očekuje da uskoro bude potpisan i finansijski ugovor.

"Tu je isplaćen avans od 10 odsto i kineski partner je već krenuo sa pripremnim radovima", dodao je Ćorić.

Kada je riječ o auto-putu Prijedor-Banjaluka, Ćorić je podsjetio da je obezbijeđena građevinska dozvola za značajan dio saobraćajnice, te da ne očekuje zastoj.

Ćorić je rekao da su navedeni projekti u okviru četvorogodišnjeg ciklusa gradnje, nakon kojeg bi Republika Srpska trebalo da ima novih 120 kilometara auto-puteva, prenosi Srna.

