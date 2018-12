Video koji pokazuje kako su od 1960. rasle najjače ekonomije

Ako do sada niste mogli predočiti tačno koliko je brzo i koliko daleko kineska ekonomija dogurala u posljednjih 30 godina, ovaj video s portala Visual Capitalist riješiće tu dilemu. Riječ je o simulaciji kretanja BDP-a 10 najbogatijih zemalja svijeta od 1960. do 2017. godine.

Kako prenosi Business Insider, na tri stvari u videu je posebno zanimljivo obratiti pažnju.

Kina u ovoj video-grafici kreće s petog mjesta, s bruto državnim proizvodom od 50 milijardi eura, svega jednu desetinu BDP-a Amerike koja od početka dominira na poziciji najmoćnije globalne ekonomije. Međutim, ranih 2000-ih godina, nakon otvaranja prema svjetskom tržištu, kreće strelovit uspon kineske ekonomije. Tako Kinezi 2010. godine prestižu Japan na drugome mjestu te kreću grabiti prema prvome mjestu na kojem je SAD, iako i dalje u znatnoj prednosti, izgubio dobar dio svoje istorijske ekonomske nadmoći.

Zemlja izlazećeg sunca 1969. godine smjestila se na drugom mjestu ljestvice, gdje je osim u razdoblju ranih 1970-ih, kada ga je nakratko prestigla Njemačka, ostala sve do 2010. godine. 1990-ih se činilo kako bi Japan mogao svrgnuti s trona SAD, no 2000-ih godina krenuo je pad. Japan se s krajem video-grafike 2017. godine zaustavio na 3. mjestu.

Kako piše Business Insider, većina evropskih zemalja (poput Italije i Francuske) koje su se našle na ovoj ljestvici tokom cijelog razdoblja, ili u kraćim intervalima, suočavale su se, odnosno još uvijek se suočavaju s ekonomskim padom.

