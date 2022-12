Vidović: Stabilnost Srpske će ostati očuvana u narednoj godini

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da će stabilnost Srpske u narednoj godini ostati očuvana i da je preduzeto više koraka da tako i bude.

Vidovićeva je istakla da je republički budžet koncipiran na realnoj osnovi i da će sve što je planirano biti i ostvareno, napomenuvši da je budžet likvidan.

"Na kraju iduće godine imaćemo smanjeno zaduženje u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP). Sada javni dug iznosi 36 odsto od BDP-a, što je nizak procenat zaduženosti", rekla je Vidovićeva za Radio-televiziju Republike Srpske.

Vidovićeva je ukazala na prognoze svjetskih ekonomista da će iduća godina biti izuzetno teška u cijelom svijetu, pa tako i ovdje, te da se zbog toga mora uložiti trud da Republika Srpska ostane stabilna.

Ona je navela da je i ova godina bila teška, ali da Srpska ima sreću što ne uvozi električnu energiju već je izvozi i što se njena cijena još zadržava na niskom nivou i za stanovništvo i privredu, a da najavljeno povećanje struje nije drastično i da će se moći podnijeti u narednoj godini.

Vidovićeva na podsjetila da će od 1. januara naredne godine za radnike koji imaju platu ispod prosječne (1.200 KM) dobiti povećanje od pet odsto, kao i da će se penzije povećati za 13,5 odsto, za koliko će se povećati i davanja za boračke i socijalne kategorije.

Ona je dodala da je povećanju plata u realnom sektoru doprinijelo to što poreze i doprinose na plate budžet vraća poslodavcu.

Vidovićeva je navela da bi o pitanju minimalne plate u narednoj godini trebalo koncipirati sistem kako se ta plata određuje, kao što je napravljen i sistem za penzije gdje se tačno zna kako se one izračunavaju.

Ona je pozdravila odluku Savjeta ministara o smanjenju i ukidanju carina na određene repromaterijale koji se koriste u sektoru tekstila i proizvodnje obuće, rekavši da su to niskoakumulativne grane koje teško mogu osigurati sve te namete.

"Mi smo smanjili obaveze na plate u tim sektorima koji uspješno rade u Republici Srpskoj", dodala je Vidovićeva.

Nije dobro, kaže ona, to što Savjet ministara još nije ukinuo svoju odluku o zabrani izvoza peleta, podsjetivši da je Srpska zatražila da se omogući izvoz do 50 odsto da bi na inotržištu proizvođači došli do značajnije dobiti.

Vidovićeva je navela da će mladima koji osnuju preduzeće u Srpskoj biti vraćen novac od poreza i doprinosa na zaposlene radnike u prvoj godini poslovanja, kao i da je planirana pomoć u nabavci tehnologija, osvajanju određenih tržišta, osposbljavanje njihovih biznisa da budu konkurentni.