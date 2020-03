Virus Korona bi mogao da košta Njemačku 730 milijardi evra

MINHEN - Virus korona će koštati njemačku privredu stotine milijardi evra gubitaka u proizvodnji, uzrokovaće skraćenje radnog vremena i nagli skok nezaposlenosti, i izvršiti veliki pritisak na državni budžet, prema trenutnim kalkulacijama njemačkog Instituta IFO.

“Štete će vjerovatno premašiti sve koje smo vidjeli tokom posljednjih decenija u Njemačkoj bilo od ekonomskih kriza ili prirodnih katastrofa", kaže Klemens Fuest, predsjednik ovog instituta sa sjedištem u Minhenu.

"Zavisno od scenarija, privreda će pasti za 7,2 do 20,6 procentnih poena. To odgovara troškovima u rasponu od 255 do 729 milijardi evra", ocijenio je Fuest, navodi se u saopštenju IFO instituta dostavljenom Tanjugu.

Prema njegovim riječima, ukoliko privreda bude u stanju djelimičnog zastoja tokom dva mjeseca, troškovi će se kretati između 255 i 495 milijardi evra, u zavisnosti od scenarija.

To znači, kako dodaje, da će proizvodnja na godišnjem nivou opasti za 7,2 do 11,2 procentnih poena.

"Najbolji scenario podrazumijeva da će se ekonomska proizvodnja tokom dva mjeseca spustiti na 59,6 procenata u odnosu na ukupan privredni kapacitet, u trećem mjesecu bi se oporavila na preko 79,8 procenata, a u četvrtom bi se vratila na 100 procenata", objašnjava Fuest.

Međutim, ukoliko se djelimčna obustava proizvodne aktivnosti produži i na treći mjesec, troškovi će onda skočiti na 354 do 729 milijardi evra, što znači gubitak rasta od 10 do 20,6 procentnih poena, navodi on.

Korona kriza, kaže Fuest, takođe izaziva velike distorzije na tržištu rada, koje su gore čak nego na vrhuncu finansijske krize 2008/2009.

Prema scenarijima IFO Instituta, moglo bi da dođe do smanjenja 1,4 miliona radnih mjesta sa punim radnim vremenom, što znači da će više od šest miliona zaposlenih raditi sa skraćenim radnim vremenom.

Ne računajući opsežne planirane državne garancije i zajmove kao i moguće evropske pakete pomoći, njemački budžet će biti opterećeni dodatnim rashodima u iznosu do 200 milijardi evra.

"Ipak, radi makroekonomske stabilizacije, potrebno je i poželjno smanjenje poreza na prihode i povećanje rashoda, posebno za transfere socijalnim fondovima", poručio je Fuest.