Vujičić: Inflacija u Hrvatskoj će se smanjivati

ZAGREB - Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je kako očekuje da se inflacija u Hrvatskoj nastavi smanjivati, naglasivši da je njezino ubrzanje u avgustu u odnosu na mjesec ranije posljedica rasta cijena energenata, dok sve ostale njezine komponente, pa i cijene hrane, padaju.

Na pitanje je li očekivao rast inflacije sa julski 7,3 na u avgustu zabilježenih 7,8 odsto na godišnjem nivou, guverner HNB je za Novu TV, a prenosi Fena, izjavio da je inflacija tačno onakva kakvu su očekivali.

U avgustu je naime, zbog toga što je porasla cijena nafte na međunarodnom tržištu za osam odsto, porasla i cijena benzina, pa je cijena energija povukla stopu inflacije za tih pola postotnih bodova, pojasnio je guverner.

Po njegovim riječima, dvije su glavne komponente koje još podržavaju visoku stopu inflacije u Hrvatskoj – hrana i usluge, a među uslugama ugostiteljske usluge i smještaj.

"Što se hrane tiče, cijene su počele padati, iako su još na povišenoj razini, i očekujem da će se to nastaviti reflektirati i dalje. Druga komponenta koja imam momentum rasta u Hrvatskoj su usluge smještaja i ugostiteljske usluge, a one su povezane s turizmom. To vidimo svake godine u Hrvatskoj – tijekom sezone momentum cijena tih usluga raste, a poslije sezone pada", kazao je Vujčić.

Dodaje kako pored cijena rastu i plate u Hrvatskoj.

"Plaće su rasle brže od inflacije, i dok je tako, pogotovo u sektoru usluga, to isto tako podržava relativno više cijene", zaključio je guverner Hrvatske narodne banke.