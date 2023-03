Za rekordne cijene u radnjama kriva je globalna pohlepa?

Analiza sindikata Velike Britanije pokazuje da su velike korporacije značajno uvećale profite sa porastom cijena tokom aktuelne potrošačke krize. Račune je do rekordnih nivoa dovela - globalna pohlepa.

Kako navodi Gardijan, supermarketi, proizvođači hrane i špedicije jesu među firmama koje su podstakle inflaciju povećanjem cijena koje prevazilazi rastuće troškove. Na taj način štitili su svoje profite i dividende svojih akcionara, dok su se radnici suočavali s najvećim padom životnog standarda.

Do ovog saznanja sindikat je došao analizirajući račune stotine firmi.

Istraživači Junajta (Unite), najvećeg britanskog sindikata privatnog sektora, ispitivali su poslovanje 350 najuspješnijih kompanija izlistanih na Londonskoj berzi. Njihova analiza pokazala je da su prosječne profitne marže, prihodi kompanija iznad troškova prodaje - porasle sa 5,7% u prvoj polovini 2019. na 10,7% u istom periodu 2022. godine.

"To znači da je prosječna profitna marža najvećih firmi skočila za 89% u posmatranom periodu", navodi se u izvještaju na 170 stranica, čije dijelove prenosi ovaj list. Ističe se da su, recimo, tri najveća trgovca u Britaniji - Tesco, Sainsbury's i Asda - gotovo duplirali profit u odnosu na period prije pandemije, prenosi ekapija.com.

Jednako dobro prolazili su i proizvođači hrane, a veće zarade rezultat su "prećutnog dogovaranja" velikih kompanija, što je povećalo cijene stotina roba i usluga koje su već bile pod pritiskom nakon pandemije kovida 19 i rusko-ukrajinskog sukoba, navodi se u izvještaju. Junajt je saopštio da je takođe pregledao račune međunarodnih kompanija koje prodaju usluge i materijale koji direktno utiču na inflaciju u Velikoj Britaniji.

Tako su četiri globalne korporacije iz sektora agrobiznisa, koje dominiraju u trgovanju ključnim žitaricama, zabilježile porast profita za 255%, dok su zarade 10 najvećih proizvođača poluprovodnika uvećane za 96% u ovom periodu.

Gardijan ističe da su Tesco i Sainsbury's, koji zajedno imaju 43% udjela na tržištu prehrambenih proizvoda, na putu da i ove godine ponovo ostvare veliki profit. Tesco je saopštio kako očekuje da će ove finansijske godine ostvariti profit do 2,5 milijardi funti, dok je njegov konkurent nagovijestio da bi mogao da dostigne oko 700 miliona funti.

Šeron Grejem, generalni sekretar Junajta, rekla je da su domaćinstva ugrožena zbog ovakvog sistema.

"Naše istraživanje otkriva gdje i kako se "namješta" radnicima: od supermarketa do računa za energiju, rafinerija nafte do transporta, svi mi plaćamo cijenu. Čitave industrije odlučuju da iskoriste krizu, što je dovelo do rasta cijena robe koja nam je svima potrebna", rekla je ona.

Istovremeno, lanci supermarketa uključeni u istraživanje negirali su da su djelimično krivi za rast cijena.