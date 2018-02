Zanimljivosti o Bitcoinu: Zvanična valuta na teritoriji Srbije i Hrvatske

Bitkoin je predvodnik kripto-ludila koje i dalje traje. Rudarenje i trgovina kriptovalutama dobija sve više na važnosti i pored fluktuacija u vrijednosti.

Ipak, sve počinje i završava se sa ovom kriptovalutom. Predstavljamo vam 7 stvari koje niste znali o bitkoinu.

Bitkoin je najpopularnija kriptovaluta i ujedno sistem za plaćanje širom svijeta. Ujedno je i najuticajnija kriptovaluta s obzirom da je prva digitalna decentralizovana valuta na svijetu. I dok je vrijednost bitcoina 2009. godine kad se pojavilo bila ravna nuli (nakon čega je vrijedio čak 0,003 dolara), danas je vrijedi oko 10.000 dolara.

Ko bi rekao da će jedna futuristička ideja realizovana 2009. godine danas predstavljati jedan od najbrže rastućih poslova na svijetu. Za to je zaslužan misteriozni Satoshi Nakamoto koji je kreirao valutu, ali se njegov pravi identitet ne zna. I pored toga što je riječ o kriptovaluti koja je ušla u mejnstrim pa tako sad i penzioner u parku zna za kriptovalute, neke stvari nisu tako poznate.

7. Mogli ste da platite fakultet bitkoinom

U vreme prije nevjerovatnog skoka vrijednosti bitcoina, bilo je moderno koristiti ovu kriptovalutu kao regularan novac. Bilo je interesantno kako rudarenjem možete na kraju nešto i kupiti. Tako je 2013. Univerzitet u Nikoziji, jedan od najvećih koledža na engleskom jeziku na prostoru Mediterana počeo da prima bitcoin, kao sredstvo plaćanja školarine. Ubrzo ste školovanje mogli da platite na fakultetima širom svijeta što je predstavljalo svojevrsnu revoluciju. Ipak, sumnjamo da bi se neko sada odvažio da prima bitkoin u trenutku kada mu vrijednost ekstremno varira.

6. Prva transakcija Bitcoinom je – pica

Možda i prva transakcija sa bitcoinom desila se 22. maja 2010. godine kada je programer Laszlo Hanyecz platio picu sa 10.000 bitkoina. Kad bi se to prevelo na kurs kada je Bitcoin vredio najviše, ova pica bi koštala oko 200 miliona dolara! Ipak, tada je ova transakcija vrijedila oko 25 dolara, a Laszlo je stvarno pojeo picu za sve pare.

5. Hag ima bitcoin ulicu

Holandija je uvek među prvima u svijetu prihvata nove trendove, pa je tako slučaj i sa bitcoinom. U Hagu se nalazi popularni Bitcoin bulevar gdje se nalaze prodavnice i restorani koji primaju bitcoin. Vjerovali ili ne, ova ulica je otvorena 2014. godine. uz podršku države. Ubrzo su se ovakve ulice otvorile u nekoliko američkih gradova.

4. Bitcoin transakcije (ni)su anonimne

Jedna od najprivlačnijih karakteristika Bitkoina je mogućnost anonimnih transakcija. To ipak nije u potpunosti tačno. Iako se same transakcije sprovode anonimno, savršena anonimnost ne postoji jer se sve bilježi putem blockchain tehnologije. Na ovaj način je moguće ući u trag transakcijama i novčanicima koji su korišćeni. Ukoliko ste novčanik povezali na svojim podacima, sve transakcije će voditi do vas. Doduše ako koristite alternativne podatke i e-mail adrese otkrivanje je mnogo teže, ali ne i nemoguće.

3. Najveća Bitcoin transakcija u istoriji

Najveća zabilježena transakcija u Bitcoinima sadržala je 194.933 novčića. Ako se vodimo trenutnim kursem ove kriptovalute od oko 11.000 dolara ova transakcija bi danas vrijedila oko dve milijarde dolara! Postoji i još neverovatniji, naravno, nepotvrđeni podatak, da je najveća transakcija čitavih 500.000 Bitcoina, a današnja vrijednost ovog transfera bila bi neverovatnih pet milijardi dolara! Prosto poželite da ste na vrijeme, pre 7-8 godina kupili brdo Bitcoina zar ne?

2. Neke zemlje su zabranile Bitcoin

I dok je trgovanje Bitcoinom manje više legalno, pojedine zemlje su jednostavno zabranile ovu kriptovalutu. I dok neke zemlje ignorišu ili zakonom regulišu trgovinu, Bangladeš smatra trgovinu kriminalnom radnjom. Tu su još neke zemlje trećeg svijeta, dok zabranu ili bar jaču kontrolu razmatraju i neke azijske države sa jakom Bitcoin scenom. S druge strane mnoge zemlje Zapada su u potpunosti legalizovale trgovinu, dok je najdalje u podršci ipak otišla Bjelorusija koja nudi subvencije.

1. Bitkoin je zvanična valuta na teritoriji Srbije i Hrvatske

Sigurno ste čuli za Liberland, državu koju je osnovao češki političar Vit Jedlička na teritoriji koja je predmet spora Srbije i Hrvatske. I dok je spor traje sedam kvadratnih kilometara pravno gledano predstavlja ničiju zemlju. Tu priliku je iskoristio Vit kako bi osnovao liberalnu državu sa glavnom valutom – Bitcoinom. Nemamo informacije da li će se ideja o Bitcoinu kao zvaničnoj valuti održati i nakon što se dve države konačno dogovore oko granice na Dunavu.

I to nije sve od Bitcoina

I pored mnogobrojnih rizika koji sa sobom nosi ulazak u posao sa kriptovalutama, mnogi se i dalje odlučuju da započnu rudarenje i trgovinu. Jedan od najvećih troškova, pored kupovine jakih konfiguracija, je i utrošak električne energije. Već sada se pretpostavlja da se za rudarenje u svetu troši više struje nego što je trenutna potrošnja Irske. Island se već suočava sa mogućim manjkom električne energije zbog preteranog rudarenja. Na sve to treba dodati i rizik da se uloženo nikad ne vrati zbog velikih promjena u vrednosti kriptovaluta, a prije svih Bitcoina. Ipak, ako imate želju i novac, samo naprijed.

(b92)