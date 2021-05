Zarada na Youtubeu - primamljivo, ali koliko je zapravo jednostavno

Zarada na internetu, sa naglaskom na izuzetno popularne platforme poput Instagrama i YouTubea, u zadnje je vrijeme postala popularna tema o kojoj se kroje brojni mitovi.

Ljudi na sam pomen influensera, youtubera, poslova na društvenim mrežama i interneta uopšteno, odmah skaču na zaključak da se tu krije idealan posao sa malim naporima i brzom zaradom.

Najčešća je zabluda da sve što treba da uradite kako biste za nekoliko sati vozili skupi auto i živjeli u dvorcu uz doživotno riješena egzistencijalna pitanja – dovoljno samo snimiti video, smontirati i objaviti ga.

Ako vjerujete u to onda bismo svi trebali otvoriti profile na YouTubeu i početi objavljivati video snimke, kada je to tako jednostavno. Da li je to stvarno tako?!

Kako funkcioniše YouTube kao posao?

Oborivši mnoge zablude, YouTube ne funkcioniše baš na idealističkom principu da novac počnete brojati već nakon drugog koraka – čim se registrujete i objavite video.

Internet biznis industrija ipak je nešto komplikovanija od toga.

Činjenično stanje je sljedeće – od zarade vas dijeli nešto više koraka i važan faktor vremena:

Registracija,

Objava video sadržaja,

1.000 sakupljenih pretplatnika,

U 12 mjeseci postići ukupno vrijeme gledanja vaših objavljenih sadržaja minimalno 4.000 sati.

Kada zadovoljite sve ove parametre prema YouTube algoritmu i pravilniku, tek tada biste uopšte mogli doći u razmatranje za monetizaciju kanala – online zaradu.

Zarada na Youtube – Zaradite putem oglasa

Prijava za oglase u videima putem kojih ćete zarađivati, još jedan je način da dobijete novac od svoje YouTube karijere.

Kako funkcioniše zarada na youtube?

Ukoliko ste gore pomenute uslove zadovoljili, a istovremeno ispunjavate sve YouTube uslove i zahtjeve – objavljujete primjerene videe, ne kršite pravila i niste spammer, vrlo jednostavno se možete prijaviti za ovaj vid zarade putem oglasa.

YouTube ne plaća fiksne iznose

Matematika jeste jasno izdefinisana nauka, ali kada je u pitanju ovaj posao ona i nije baš tako jednostavna kao što se čini.

Stvar zarade komplikuje činjenica da YouTube ne plaća fiksni iznos za preglede, makar ih vi skupili i milion, a njihova kalkulacija zavisna je od puno faktora.

YouTube ne plaća direktno i striktno za preglede videa, plaća za preglede videa u kojima su oglasi, kao i za interakciju koju vaša publika ima povodom tih oglasa.

Iznos koji ćete dobiti za oglase u video snimcima zavisi od:

CPV (cost per view, po pregledu oglasa)

CPC (cost per click, po kliku na oglas)

CPM (cost per mille, po 1.000 pregleda)

Dakle, očekujete li fiksnu platu na temelju pregleda videa, načekaćete se. YouTube dakle najčešće računa kako će vas platiti prema CPM (cost per mille).

Uzimajući u obzir da je mille latinska riječ za hiljadu, možemo zaključiti da CPM predstavlja iznos za svakih 1.000 pregleda. To je takođe iznos koji oglašivač mora platiti svaki put kada njihov oglas dobije 1.000 pregleda.

YouTube Adsense

Imajte na umu da gore pomenuti novac ide YouTubeu, a ne onome ko je video kreirao.

Kreator videa svoj dio dobija od YouTube Adsensa koji mu zapravo uzima priličan komad iznosa, da budemo precizni on uzima 45%. Ovaj je procenat priično velik, posebno kad shvatite koliko je teško doći do broja od 1.000 pregleda.

Prosječni YouTuber od ovog posla zaradiće između 1.50 $ i 3.00 $ na svakih 1.000 pregleda. Neki od faktora od kojih ovaj iznos zavisi su:

lokacija,

tema videa,

target,

dobna grupa publike i sl.

Ovo nam govori da je apsolutno nemoguće izračunati tačan iznos koji jedan youtuber dobija za preglede jer je taj broj individualan i varira.

Kako funkcionišu sponzorstva?

Zarada na youtube uz pomoć sponzorstva uglavnom funkcionišu tako da brend autoru plati da snimi video o konkretnom proizvodu ili usluzi, spomene proizvod ili uslugu u toku svog video klipa ili priča o tome određeni broj minuta.

Nerijetko se dešava da brend finansira, odnosno sponzoriše, samo jedan video, ali nekada čak i cijeli kanal.

Ukoliko je cijeli vaš kanal sponzorisan, u tom slučaju vi kao YouTuber u svakom videu morate nuditi dogovorenu "reklamu".

U ovom kontekstu, veliki YouTuberi su viša liga. Zašto? Zato što će prosječni YouTuber brendu naplatiti između 10 i 50 dolara za 1.000 pregleda.

Kada je riječ o većim i poznatijim youtuberima, čiji video klipovi imaju i do 1 milion pregleda, oni za tu brojku mogu zaraditi između 10,000 i 50,000 dolara od sponzora.

(Poslovne.com)