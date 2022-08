Zašto je došlo do rasta cijena nekretnina u Srbiji

BEOGRAD - Cijene nekretnina u Srbiji u posljednjih godinu dana su dosta porasle, pa cijena kvadrata na periferiji Beograda sada dostiže i do 1.300 evra, dok cijene novogradnje u centru grada idu do 3.500 evra po kvadratu, rekao je predsjednik Upravnog odbora "Klaster nekretine" Nenad Ðorđević.

On smatra da je takav rast cijena drastičan ako se uporedi sa periodom od prije pet do šest godina kada je kvadrat stanova na periferiji prijestonice koštao do 800 evra.

Ðorđevic navodi da su povećano interesovanje za kupovinom nekretnina, a time i rast cijena stanova očekivani s obzirom na krizu izazvanu pandemijom i ratom u Ukrajini, jer su, kaže, ljudi shvatili da je ulaganje u nekretnike najsigurniji način da sačuvaju novac.

Dodao je da su povećanoj kupovini nekretnina u zemlji doprinijele i rekordno niske kamatne stope na stambene kredite posljednjih nekoliko godina .

Naveo je da je u periodu 2020/21. godine kamatna stopa na stambeni kredit u prosjeku iznosila 2,71 odsto, što je omogućilo ljudima da se lakše odluče za kupovinu stanova tim putem.

Na pitanje koliko je sigurno ulaganje u nekretnine u ovom trenutku i podizanje stambenih kredita, Ðorđević je naglasio da su Srbiju u posljednjih sto godine pogađale različite krize, ali da je "ono što je bilo uloženo u nekretnine i ostalo".

"Za vreme sankcija i ratova u Srbiji propadale su ušteđevine, ali je sačuvano ono sto je ostalo u nekretninama", kazao je on i ocijenio da će se to desiti i sada u vrijeme globalne ekonomske krize.

Smatra da cijene nekretnina mogu da osciliraju, ali da novac uložen u nekretnine uvijek može da se povrati, ako ne i da se zaradi, s obzirom na trenutni rast cijena stanova u zemlji.

Ðorđević je rekao da se u posljednje vrijeme povećava broj stranaca zainteresovanih za kupovinu stanova u Srbiji, ali da se oni teže odlučuju za kupovinu zbog našeg Zakona o prebivalištu.

"Mi imamo problem, naš Zakon ne prepoznaje sticanje prebivališta po osnovu investicija. Stranac moroa da izađ iz Srbije posle 90 dana ako nema radnu vizu, bez obzira sto ima stan u nasoj zemlji", rekao je on.

Dodao je da u drugim zemljama to nije slučaj, i naveo primjer Grčke, gdje ukoliko stranac kupi nekretninu određene vrijednosti, stiče pravo na prebivalište.

Ðorđević je zaključio da do pada cijena nekretnina u Srbiji u narednom periodu neće doći i da će se trend rasta zadržati, ali neće dostizati nivo iz 2021 godine.

Kazao je da su cijene izdavanja stanova poresle, te da i to doprinosi da interesovanje za kupovinom nekretnina ne jenjava, jer ljudi imaju opciju da vraćaju uložen novac kroz rentu stanova.