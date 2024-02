Zašto su vam rekli da ste “prekvalifikovani" za posao

Postoji samo nekoliko gorih stvari nego da vas nazovu "prekvalifikovanim“ za posao za koji znate da biste bili odlični.

Većina regrutera misli dobro kada vam daju tu povratnu informaciju, ali možete da se osjećate kao da ste dobili udarac ispod pojasa, posebno ako ste se osjećali samouvjereno tokom intervjua.

Volio bih da mogu da vam dam tačan razlog zašto su smatrali da niste pravi izbor, ali to zaista zavisi od situacije. Govoreći o tome, istražićemo pet najčešćih razloga zašto ste nazvani prekvalifikovanim i šta možete da uradite sljedeće.

Ne znaju kako da vas odbiju

Neki regruteri nisu obučeni da daju pravu, djelotvornu povratnu informaciju i daće vam generički razlog bez da ga podupru činjenicama. Kao što je pomenuto, to što ste „prekvalifikovani“ ne znači nužno da je to loša stvar, ali vam i ne daje rezultat koji želite.

Međutim, ali ako uočite da je to obrazac i česta povratna informacija koju stalno dobijate, onda pravi razlog može da bude neki od ostalih sa liste.

Šta možete da uradite: Pitajte regrutera za konkretnu povratnu informaciju i poslušajte njihovu sugestiju za buduće intervjue.

Smatraju da ste fokusirani kratkoročno

Regruteri mogu ponekad da pomisle da neki koji imaju kvalifikacije iznad potreba posla samo žele da uđu u kompaniju zbog prilike za predah i na kraju odu gdje je trava zelenija kada im se ta mogućnost ukaže. Morate to da imate u vidu jer prihvatanje novog zaposlenog zahtijeva puno napora i resursa, koji mogu da se pokažu kao nejednaki ulaganju ako odete nakon kratkoročnog projekta.

Šta možete da uradite: Nemojte biti generički orijentisani u svojim interesovanjima i pokažite šta vas uzbuđuje u vezi rada u određenoj kompaniji.

Raspon vaše plate je previsok

To što imate impresivan rezime sa tonom radnog iskustva može da obeshrabri poslodavca sa ograničenim budžetom. Ne ohrabrujem vas da unizite sebe, ali imajte u vidu da će sve kompanije gledati svoju donju crtu kada zapošljavaju.

Šta možete da uradite: Podijelite informaciju da ste fleksibilni kada je riječ o očekivanjima u vezi plate i da biste voljeli od njih da čujete detalje oko budžeta za tu poziciju.

Misle da ne možete da se prilagodite

Nije fer, ali neki menadžeri za zapošljavanje mogu da favorizuju mlađe kandidate u odnosu na starije prosto zato što pretpostavljaju da ovi drugi ne mogu da se prilagode novom okruženju. Iako znamo da to nije istina, ima situacija kada adaptacija na novu tehnologiju ili alat za rad može da bude izazov za sve, bez obzira na godine. Dobra vijest je da možete da budete ispred tih pretpostavki i preuzmete na sebe da naučite nove vještine koje će biti korisne za tu ulogu.

Šta možete da uradite: Napravite listu tehnologija koje se pojavljuju i alata za vaš posao i industriju i upoznajte se s njima. Ne morate da uđete u neki skup program da biste to uradili, možete čak da počnete i sa besplatnim časovima na YouTube-u.

Zaplašili ste menadžera za zapošljavanje

Većina ljudi misli da je plus imati impresivne kvalifikacije. Međutim, neće svi to vidjeti na isti način. Znam iz priča mojih klijenata da su upoznali menadžere za zapošljavanje koji su se osjećali zaplašeno njihovim godinama iskustva, i odabrali da nastave s drugim kandidatom koji je pratio status kvo. To je nesrećna realnost kada je riječ o angažovanju, ali prema mom mišljenju, sačuvaćete se od mnogo glavobolja ako ne budete radili s takvim menadžerom. Želite da odete negdje gdje se vaše vještine i iskustvo slave, a ne suzbijaju.

Šta možete da uradite: Izaberite da takve pojave vidite kao prikriveni blagoslov i krenite dalje kako biste upoznali druge ljude koji će vas podići u karijeri.

Šta da uradite sljedeće

Iako ne bi trebalo da krijete vaše profesionalno iskustvo i sposobnosti, prizemiti ih i istaći samo one najrelevantnije može da vam omogući da izbjegnete etiketu „prekvalifikovanog“ i obezbijediti poziciju.

Česta greška među kandidatima je da uključuju sva dostignuća, diplome i radno iskustvo u biografiju. Ako imate više od decenije iskustva, to može da bude opterećujuće za regrutera i ne prodaje specifične vještine koje imate. Naš besplatni obrazac biografije je odličan resurs da prilagodite svoje kvalifikacije na način da odmah privuku pažnju regrutera. Kada odlučite da se prijavite za poziciju, temeljno proučite šta traže, i usaglasite sa detaljima koji su važni.

Može vam koristiti i da uklonite datume diplomiranja iz biografije, kao i iskustvo koje je zastarelo. Zapamtite, ovo je vaša priča i treba da je ispričate na način koji ističe vaše najbolje strane. Znam da to što ste nazvani „prekvalifikovanim“ može da ubode, ali znajte da ste na pravom putu i vaše vrijeme će uskoro doć, prenos Pixabayi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.