Zavod za statistiku: Najviše poskupjeli stanarina, režije i hrana

BANJALUKA - Poskupljenja su se u Srpskoj u aprilu najviše odrazila na cijene stanovanja, režija, te osnovnih životnih namirnica, a dok je mjesečna inflacija iznosila 0,3 odsto, godišnja je bila devet odsto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Tako su, prema ovim podacima, od 12 odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene u deset, a niže cijene u dva odjeljka.

"Najveći godišnji rast cijena u aprilu ove godine zabilježen je u odjeljku stanovanja, i to 20,2 odsto, usljed rasta cijena u grupama električna energija i drugi energenti od 24,4 odsto, slijedi održavanje i popravak stambene jedinice sa 11,7 odsto i snabdijevanje vodom i druge komunalne usluge sa 8,7 odsto, te u odjeljku hrana i bezalkoholna pića sa 13,8 odsto, usljed povećanja cijena u grupama mlijeko i mliječni proizvodi od 28,1 odsto i riba od 24,8 odsto", navodi se u podacima Zavoda.

Upoređujući podatke u prethodnih godinu dana, odnosno u periodu od aprila prošle i ove godine, može se primijetiti da su najviše poskupjela jaja, i to za više od 30 odsto, te pileći file, za 12 odsto. Tako je cijena jajeta sa 0,32 skočila na 0,42 KM po komadu, dok je pileći file tada koštao 12,69 KM/kg, a sada je 14,31 KM/kg.

Osim toga, i druge namirnice su poskupjele, pa je tako u aprilu prošle godine polubijeli hljeb od pšeničnog brašna koštao 3,15 KM/kg, dok je sada 3,54 KM.

I meso je skuplje, pa je tako junetina sa kostima prije godinu dana koštala 11,94 KM, dok je sada 13,23 KM, a teletina bez kosti je lani koštala 22,81 KM, a sada 24,28 KM. Tako je i svinjetina bez kosti prije godinu dana koštala 10,52 KM/kg, a u aprilu ove godine 12,35 KM.

Poskupjelo je i voće, pa je tako kilogram banana lani koštao 2,52 KM, a sada je 3,12, dok su jabuke koštale 1,80 KM, a sada su dvije KM.

U tom periodu došlo je do pada cijena nekih namirnica, pa je tako ulje lani koštalo 5,21 KM, dok je sada 3,49 KM, a orasi su koštali 16,73 KM, a sada su 13,08 KM.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, za "Nezavisne novine" je kazala da im se građani često žale na poskupljenja.

"Količina novca koju dobija većina naših penzionera nije dovoljna da bi preživjeli mjesec, a pogotovo kada više nema ljetnjeg računanja struje, što je ogroman udar na džep penzionera. Iako je došlo do drastičnog pojeftinjenja nafte, cijene namirnica nisu pale, i to očigledno nije bio razlog za poskupljenje, već su na to uticali brojni drugi razlozi", rekla je Marićeva.

S druge strane, kako kaže, ulje je u određenom periodu doživjelo drastičan skok cijene, ali sada je oko tri KM, što je, kako kaže, znak da i ostale životne namirnice mogu biti znatno jeftinije.

"Piletinu uvozimo, a to je nešto što možemo proizvesti u našoj zemlji i ne moramo toliko skupo plaćati. Do sada smo se trebali okrenuti domaćoj proizvodnji, ali u našim tržnim centrima teško ćemo naći domaću piletinu. Nažalost, svi su najavili novo poskupljenje komunalija, grijanja itd., te ovo ide u nedogled i pitanje je koliko će to građani moći izdržati", dodaje ona.

Ekonomista Siniša Pepić, iz STRATOSa Beograd, ističe da, koristeći objektivne globalne probleme kao izgovor, mnogi su pribjegli špekulativnom pristupu tržištu i manipulisanjem s ciljem bogaćenja.

"Jedan od najboljih primjera je cijena prehrambenih proizvoda. Nepunih godinu dana prije otpočinjanja ukrajinskog sukoba, koji je mnogima bio izgovor za poskupljenje, najveći investicioni fondovi u svijetu su povećali udio prehrambene i poljoprivredne industrije u svom portfelju. Da li stvarno treba da vjerujemo kako su poremećaji u lancu snabdijevanja i poskupljenje energenata jedini razlog za poskupljenje hrane?", kazao je Pepić za "Nezavisne novine".

Prosječna plata u RS u aprilu 1.265 KM

Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u aprilu ove godine iznosila je 1.265 KM i u odnosu na mart nominalno je veća za 0,6 odsto, a realno za 0,3 odsto, dok je u odnosu na isti mjesec lani nominalno veća za 15,6 odsto, a realno za 6,1 odsto.

"Prosječna mjesečna bruto plata iznosila je 1.921 KM. Posmatrano po područjima, u aprilu 2023. godine najviša prosječna neto plata isplaćena je u području informacija i komunikacija i iznosila je 1.643 KM, a najniža prosječna neto plata u aprilu 2023. isplaćena je u području građevinarstva, 933 KM", navode iz Republičkog zavoda za statistiku.

Moguć pad pojedinih cijena

Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, održao je juče u Banjaluci sastanak sa predstavnicima trgovačkih lanaca, Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i Republičke uprave za inspekcijske poslove, sa kojima je razgovarao o aktuelnoj situaciji u oblasti trgovine i kretanju cijena proizvoda u maloprodajnim objektima.

"Tema sastanka bilo je i društveno odgovorno poslovanje trgovačkih lanaca u Republici Srpskoj, kao jedan od modaliteta za ublažavanje inflatornih kretanja. Ministar Šulić je iznio prijedlog o mogućnostima sprovođenja kampanje u čijem središtu bi bilo društveno odgovorno poslovanje u smislu plasiranja pojedinih proizvoda po nižim cijenama u maloprodajnim objektima", saopšteno je iz resornog ministarstva.

Podsjetimo, slična kampanja, pod nazivom "Stop inflaciji", sprovodi se u Crnoj Gori.

Kako su naveli iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na jučerašnjem sastanku je istaknuto da su inflatorna kretanja i dalje izražena kada je riječ o cijenama proizvoda u Republici Srpskoj, te je razgovarano o mogućim budućim aktivnostima koje bi se sprovodile uz primjenu postojećih uredbi kojima su ograničene marže na osnovne životne namirnice i tečna naftna goriva.

"Učesnici sastanka izrazili su zainteresovanost za učešće u zajedničkim aktivnostima koje će imati za cilj ublažavanje inflatornih kretanja, ali i unapređenje rada trgovinskih objekata, te je istaknuto da će se o svemu više razgovarati u narednom periodu", naveli su iz resornog ministarstva.