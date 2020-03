Zemljama u razvoju trebaće 2,5 hiljada milijardi dolara pomoći

ŽENEVA - Zemljama u razvoju biće potreban paket finansijske pomoći u iznosu 2,5 hiljada milijardi dolara ove godine da bi mogle da se suoče sa ekonomskom krizom izazvanom pandemijom korona virusa, navodi se u studiji Ujedinjenih nacija.

Privrede zemalja u razvoju pretrpjeće "veoma težak udarac" usljed visokog odliva kapitala, gubitka prihoda od izvoza zbog pada cijena određene robe, kao i pada vrijednosti nacionalnih valuta, a cjelokupan uticaj pandemije biće gori nego u slučaju globalne ekonomske krize iz 2008. godine, javlja "Reuters".

Neophodne mjere uključuju finansijsku injekciju za likvidnost od jedne hiljade milijardi dolara, koliko će iznositi i paket pomoći namijenjen vraćanju dugova, a još 500 miliona dolara biće potrebno za hitne zdravstvene usluge i sa njima povezane programe, pored mjera kontrole kapitala, stoji u izvještaju Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNCTAD).

Uz zemlje kao što su Pakistan i Argentina, najteže će biti pogođene zemlje Podsaharske Afrike, kaže Ričard Kozul-Rajt, direktor Unktada za strategije globalizacije i razvoja, koji je nadzirao rad na izvještaju.

"Biće zaista loše", navodi Kozul-Rajt, dodajući da se radi o "zastrašujućoj kombinaciji" faktora u koje se ubrajaju rastući dugovi, potencijalna spirala deflacije i velika zdravstvena kriza.

On je rekao da će korona virus ove i sljedeće godine izazvati finansijski deficit u iznosu dvije do tri hiljade milijarde dolara, kao i da je to vjerovatno samo umjerena procjena.