Žene se više edukuju o novcu od muškaraca

Portal "Žene i novac" ranije je ove godine sproveo ispitivanje čiji su rezultati pokazali kako 67 odsto ispitanih dama mjesečno ima na raspolaganju do 500 evra za investicije i štednju, 17.8 odsto za navedeno može izdvojiti do 1000 evra, dok njih 10.8 odsto može uštedjeti i investirati i do 3.000 evra, a u nastavku donosimo rezultate ankete o stanju žena 2023. koju su sproveli "HerMoney Media" i "Principal Financial Group".

Gdje ima mjesta za napredak?

Žene su manje samouvjerene od muškaraca kada je riječ o ulaganju i upravljanju novcem.

Istraživanje je pokazalo da je rodni jaz još uvijek prisutan i vrlo stvaran u programima finansijske dobrobiti na radnom mjestu.

Samo 45 odsto žena u poređenju s 58 odsto muškaraca izjavilo je da se osjećaju sigurnima u upravljanje novcem - a samo 22 odsto žena smatra da su upoznate s ulaganjem u poređenju s gotovo polovinom muškaraca (46 odsto). To vrijedi čak i u situacijama kada žene i muškarci štede slične iznose.

Žene su bolje od muškaraca kada je u pitanju proaktivnost u obrazovanju o novcu.

Istraživanje je takođe pokazalo i kako u poređenju s muškim kolegama, žene koriste širi izbor resursa kako bi naučile o ulaganju, prenosi "Žene i novac".