Ženeva ima najveću minimalnu platu u svijetu: Zvuči mnogo, ali nije

Ženeva je grad u kojem radnici imaju najvišu minimalnu platu u svijetu. Septembarskim referendumom je odlučeno da minimalna plata iznosi više od 3.500 evra. Zvuči mnogo, ali za većinu građana nije tako.

Grad je sjedište banaka, institucija Ujedinjenih nacija (UN) i poznatih aukcijskih kuća Sotheby's i Christie's. U njemu je i veliki broj hotelskih radnika, čistača i frizera koji nisu imali toliko visoke plate. Zatvaranje tokom pandemije korona virusa je primorao mnoge ljude da namirnice traže od banaka hrane. One su postojale i prije pandemije.

Čarli Hernandez iz dobrotvorne organizacije Colis du Coeur dijeli velike količine namirnica ljudima među kojima je veliki broj žena koje imaju djecu. Prema njegovim riječima, minimalna plata od 3.500 evra zvuči mnogo, ali nije mnogo za one koji žive u Ženevi.

"Kirija za samo jednu sobu mjesečno iznosi skoro hiljadu evra. Ako možete preživjeti s 500 evra za hranu u toku mjeseca, onda ste dobar menadžer. Zdravstveno osiguranje mjesečno košta 550 evra po osobi. Ako imate porodicu u kojoj je dvoje djece, onda spajaš kraj s krajem", napomenuo je Hernandez.

Minimalna plata će mnogo značiti za brojne ljude, a među njima je i Ingrid koja je i sama dobijala namirnice iz jedne od banaka hrane. Kako je rekla, na kraju mjeseca je uvijek ostajala bez novca.

Kao volonterka u banci hrane radi medicinska sestra Laura koja uz svoju platu ne može priuštiti vlastitu nekretninu za život u gradu.

Međutim, Vinsent Subilia iz Privredne komore Ženeve strahuje da će ovoliki iznos minimalne plate donijeti više štete nego koristi.

"Hoteli i restorani su se suočili s velikim izazovima u pandemiji. Ovo bi ih moglo samo dodatno ugroziti", ocijenio je.

Ugostitelj Stefano Fanari, koji radi kao glavni kuvar u restoranu, misli da neće moći platiti račune zbog iznosa minimalne plate. Njegova mjesečna plata je skoro šest hiljada evra i, kako je rekao, radi do 12 sati dnevno. Poručio je da nema ništa protiv da neko zarađuje i do četiri hiljade evra, ali se pita kako će to platiti.

Prijedlog o minimalnoj plati je podržalo 58 odsto glasača. Odluka građana na referendumu je konačna i obavezujuća, objavio je BBC.