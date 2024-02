Zgodni muškarci više napreduju u karijeri od privlačnih žena

Novo istraživanje dovelo je u pitanje mišljenje da žene koriste svoj izgled da bi napredovale u karijeri, pokazujući da muškarci zapravo imaju veće koristi od svoje fizičke privlačnosti na radnom mjestu.

Nedavna studija na više od 11.000 Amerikanaca, sprovedena tokom 20 godina, pokazala je da je veća vjerovatnoća da će zgodni muškarci dobiti bolje poslove i zaraditi više novca nego privlačne žene.

Godine 1993. dva sociologa sa Univerziteta u Oslu i Poljske akademije nauka identifikovali su mlade Amerikance između 12 i 18 godina koristeći podatke iz Nacionalne longitudinalne studije zdravlja adolescenata.

Aleki Gugušvili i Gregor Bulcak su zabilježili demografske podatke i socio-ekonomski status učesnika, a zatim su zamolili volontere da ocijene fizičku privlačnost učesnika na skali od 4 tačke: veoma privlačno, atraktivno, neprivlačno i veoma neprivlačno.

U izvještaju, Gugušvili i Bulcak su objasnili da su odlučili da zasnivaju istraživanje na percepciji privlačnosti adolescenata jer odrasli imaju veća finansijska sredstva da manipulišu ili poboljšaju svoj fizički izgled, npr. plastičnom hirurgijom.

Napredovanje na osnovu izgleda u tinejdžerskom dobu

Dvije decenije kasnije, kada su učesnici dostigli svoje kasne 30-te, istraživači su uporedili ocjene privlačnosti 15-godišnjih ispitanika sa njihovim trenutnim statusom u karijeri.

Otkrili su da su oni koji su najbrže napredovali na korporativnoj ljestvici i zarađivali najviše bili muškarci koji su kao tinejdžeri smatrani "veoma privlačnim“.

Čak i sa potencijalnim preprekama kao što su dolazak iz domaćinstva sa niskim primanjima ili odrastanje u opasnom kraju, privlačni muškarci su ipak uspjeli da postignu napredak.

Privlačne žene imale su blagu prednost u svojim karijerama u odnosu na druge koje su smatrane manje privlačnim, a muškarci su vidjeli najveće koristi od svog fizičkog izgleda, navodi se u izvještaju, prenosi CNBC Make It.

"To sugeriše da za muškarce privlačnost igra značajnu ulogu u profesionalnom uspjehu, bilo da se radi o povišici, unapređenju ili pristupu konkurentnijim poslovima“, naveo je Gugušvili.

Dvostruki standardi bi mogli da sputavaju žene

Druga istraživanja su pokazala da ljudi koriste mnoge karakteristike da opišu jake i sposobne lidere muške.

"Nije slučajno što su mnogi američki predsjednici, na primjer, bili muškarci koji su baš visoki. Skloni smo da pretpostavimo da je neko ko je jači, viši i bolje izgleda od svojih vršnjaka, sposobniji da vodi, što žene automatski stavlja u nepovoljan položaj“, kazala je Dženi Blumental, osnivač i izvršni direktor kompanije ,,Corporate Rehab“, konsultantske firme za lidere.

Gugušvili i Bulcak su otkrili da privlačnost žena obično karakterišu "slabe“ ženske osobine, poput pasivnosti, prijatnosti, nježnosti i ljubavi.

Gugušvili takođe ističe da neke korporativne kulture favorizuju muške osobine – od muškaraca se očekuje da prednjače sa odlučnošću, dok se žene obeshrabruju da preuzmu poslove sa visokim nivoom autoriteta.

Drugim riječima, privlačna žena nije kompatibilna sa ukorijenjenim stereotipima i očekivanjima koja ljudi mogu imati od poslovnih lidera.

Blumental, bivši izvršni direktor ,"Fortune 500″, kaže da žene lideri upadaju u "zamku dopadljivosti“.

"Morate biti dovoljno dopadljivi da budete pozvani za sto, ali ne toliko dopadljivi da vas smatraju popustljivim ili nekvalifikovanim za lidera. Još uvijek postoje ove ograničavajuće rodne predrasude koje nismo prevazišli“, objasnila je ona.

Za žene ljepota može da bude obaveza

Atraktivne žene mogu da se suoče sa većim kaznama na radnom mjestu zbog svog izgleda od svojih muških kolega.

Druga istraživanja su pokazala da se na atraktivne žene često gleda kao na manje sposobne ili manje kvalifikovane za svoje pozicije od kolega, a u ekstremnim slučajevima one ulivaju i manje povjerenja. Atraktivni muškarci nisu se suočili sa sličnim posljedicama kada je riječ o njihovom fizičkom izgledu.

"Žene osjećaju toliki pritisak da modifikuju i kontrolišu svoja tijela, da gotovo da nema mjesta za grešku“, rekao je Rendi Braun, izvršni trener i autor bestselera "Something Major: The New Playbook for Women at Work“.

"Žene se drže određenog standarda privlačnosti i često bivaju kažnjene kada ne uspiju da se pridržavaju tog standarda“, dodao je.

Gugušvili tvrdi da je rodna ravnopravnost u Sjedinjenim Državama, generalno gledano, mogla da iskrivi rezultate njihovog istraživanja.

Sjedinjene Države su zauzele 43. mjesto među 143 zemlje uključene u globalni indeks rodnog pariteta Svjetskog ekonomskog foruma za 2023. Rangiranje je određeno na osnovu nedostataka u četiri glavne oblasti: rad, obrazovanje, zdravstvo i političko vođstvo.

"To bi mogao da bude jedan od razloga zašto se nejednakost između privlačnih muškaraca i žena manifestuje na radnom mjestu u Sjedinjenim Državama, na tako očigledan način. Bilo bi zanimljivo vidjeti da li to isto pitanje postoji u egalitarnim zemljama, poput Finske ili Danske“, kazao je on.

Finska je zauzela treće mesto na WEF-ovom globalnom indeksu rodnog pariteta, dok je Danska zauzela 23. mesto na listi, prenosi BIZLife.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.