"Zombi potrošnja" ublažila pad prihoda od PDV-a u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Poreski obveznici u martu ove godine prijavili su za uplatu 12,5 miliona KM manje nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Kako ističu, u martu ove godine prijavljene su obaveze za uplatu PDV-a od 157.966.395 KM, dok je istom u mjesecu prošle godine prijavljeno za uplatu 170.536.192 KM.

"Sasvim je logično da je došlo do smanjenja prijavljene obaveze za uplatu PDV-a po PDV prijavama, jer se radi o PDV-u u unutrašnjem prometu. Zbog smanjenja ukupne potrošnje došlo je i do smanjenja prijavljene obaveze za uplatu, jer mnogi obveznici nisu radili u drugoj polovini marta ove godine", rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH, dodajući da u ove podatke nije uključen PDV po osnovu uvoza već da se radi isključivo o unutrašnjoj potrošnji.

Ipak, s obzirom na to da veliki broj obveznika, prije svega ugostiteljstvo i turizam, nije radio pola marta te da je drastično smanjeno kretanje i potrošnja nafte i naftnih derivata, pad prihoda po osnovu PDV-a i nije toliko veliki. U prilog tome govore i podaci o prikupljenim direktnim porezima, koji su drastično manji u martu ove u odnosu na mart prošle godine.

Recimo, Poreska uprava Republike Srpske po osnovu direktnih poreza, u martu naplatila je 49,1 miliona KM, što je 29,4 miliona maraka manje nego u istom periodu prošle godine. Inače, kako prenosi portal Capital.ba, poreska kasa u Republici Srpskoj manja je za 34 miliona KM u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Podaci pokazuju da je Poreska uprava Republike Srpske na račun javnih prihoda RS u martu prikupila ukupno 209,7 miliona KM, što je za 14 odsto ili 34,1 milion KM manje u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Stručnjaci ističu da bi se veći pad prihoda od PDV-a mogao osjetiti u aprilu i da će do toga sigurno doći s obzirom na to da je u prvoj polovini marta manje-više sve radilo dok to u aprilu vrlo vjerovatno neće biti slučaj.

"Drastično su pali direktni porezi, što je u značajnoj mjeri oštetilo budžete nižih nivoa vlasti, međutim nije bilo značajnijeg pada prihoda od PDV-a i to se očekivalo. Imali smo apokaliptičnu ili tzv. zombi potrošnju i nagli porast kupovine osnovnih životnih namirnica", rekao je ekonomista Admir Čavalić.

On kaže da pad prihoda od djelatnosti u kojima je zabranjen rad te od potrošnje nafte i naftnih derivata, koji značajno utiče na prihode od PDV-a, nije uticao na drastičan pad prihoda, jer je, sa druge strane, pojačana lična potrošnja građana.

"Došlo je do povećanja lične potrošnje zbog različitih poruka iz samih štabova i restriktivnih mjera, što je dovelo do blage panike i jače potrošnje. To je bilo samo privremeno i do kraja marta to se već smanjilo. Pravi pad ćemo doživjeti kada nam dođu podaci u aprilu", rekao je Čavalić ističući da referentna tačka priče o ekonomiji treba da bude april, a ne mart, u kojem se koliko-toliko, barem u prvoj polovini radilo normalno.