Zorica se vratila iz Amerike, pokazala koliko je zaradila za tri mjeseca (VIDEO)

Zorica je sa Balkana otišla u Ameriku da odradi sezonu i zaradi nešto para. Više od tri mjeseca provela je preko okeana, radila dva, tri posla i vratila se.

Koliko je u tome uspjela, pokazala je u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži TikTok.

"Provela sam u Americi tri i po mjeseca, prvi posao sam našla još dok sam bila u Hrvatskoj, preko agencije. Tamo sam radila kao server ili hostesa. Za servera je satnica osam dolara plus bakšiš, a za hostersu 15 dolara plus bakšiš. Serveri dobijaju veći tips, a nama je to bilo od 150 do 200 dolara po doručku. Za tri mjeseca sam, za odrađenih 20 sati tjedno na tom poslu zaradila 6.500 dolara.

Na drugom poslu sam radila kao kuharica. Na hladnoj liniji u špicu sezone sam radila oko 55 sati, a van sezone 30 sati tjedno. Satnica mi je bila 20 dolara, a prekovremeno 30 dolara. Drugi posao sam našla sama i tamo sam zaradila 11.800 dolara.

Prilikom svake plaće skida se porez koji kasnije možete povratiti također uz pomoć agencije. Računam da ću sa tim povratom ponovo platiti program i otići u Ameriku. Tako da sam sve zajedno, radeći dva posla, kroz tri mjeseca zaradila 18.300 dolara", objasnila je ona u ovom videu.

Ljudi su joj u komentarima čestitali, a ona je dodatno pojasnila da je ova cifra neto zarada i da će dio poreza koji je platila dobiti nazad, prenosi Kurir.

