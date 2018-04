400 hiljada maraka mladima za nove društvene biznise u BIH

Jedanaest timova mladih sa inovativnim poslovnim idejama dobilo je pristup financijskoj i mentorskoj investiciji za pokretanje biznisa

Koliko često u istoj rečenici čujete: investicija, biznis i mladi u Bosni i Hercegovini? Danas je Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik, više puta ponovio upravo te riječi trećoj generaciji mladih poduzetnika i poduzetnica koji će registrovati svoj društveni biznis!

Demo Day 2.0 je nesvakidašnji događaj na kojem je Fondacija Mozaik okupila 11 mladih poduzetnih timova iz cijele BiH u Meeting Point-u kako bi u samo tri minute prezentirali (engl. pitch) svoju društveno odgovornu ideju za biznis. Na veliko iznenađenje, svi timovi su uspjeli ubijediti investicionu komisiju da su njihove ideje spremne za tržište, tako da je svih 11 timova dobilo investiciju u iznosu do 15.000 KM za registraciju i pokretanje biznisa, kao i dodatnu mentorsku podršku od 20.000 KM.

„Da ste me prije par mjeseci pitali da li sam uopšte čula za ovakav događaj, rekla bih da nisam i da to ne postoji u BiH, a danas sam tu stajala ispred komisije i publike, boreći se za investiciju i dalji razvoj mog biznisa. Presretna sam što sam s mojim timom to i ostvarila i ovo je zaista ogroman 'vjetar u leđa' i dokaz da su se naš trud, nepokolebljivost i optimizam i isplatili“, rekla je Hatidža iz Soft Hug tima koji proizvodi aromatične jastuke za djecu.

Hatidžin tim je predstavio jednu od 11 poduzetničkih ideja koje su danas prezentovane, a iz Mozaika naglašavaju da su posebno ponosni na raznolikost društveno odgovornih ideja koje su mladi razvijali. Vladimir Marić, direktor Mozaikovog Inkubatora društvenih biznisa, naglasio je da je današnji događaj i za Inkubator posebno važan: „Kroz njihove pitcheve i spremnost za dalji razvoj biznisa najbolje se vide i rezultati našeg rada - konstantne profesionalne mentorske podrške koju im pružamo u Inkubatoru. Vjerujem da nudimo najbolji sistem besplatne podrške u BiH, ako ne i u regionu, za one koji pokreću društveni biznis, a nisu sigurni kako ideju sprovesti u djelo.”

Publika je, pored prilike da svjedoče investiranju u ideje mladih, glasala za najbolju ideju iz njihove perspektive – izabrali su tim: Autoservis „As“ iz Kladnja. Ostalih 10 timova koji su dobili sredstva su: Urbani krovovi iz Banjaluke, Zorya iz Sarajeva, Greens iz Sarajeva, Full marketing iz Travnika, Vortex Travel iz Mostara, Axis iz Tešnja, Igraonica Bubamara iz Vlasenice, Eko Boss iz Zvornika, Eko s juga iz Mostara i Soft Hugs aromatični jastuci iz Breze.

Današnjih 11 nepokolebljivih mladih poduzetnika i poduzetnica je zasigurno inspirisalo mnoge mlade ljude u sali da se odvaže i pokušaju provesti i svoju poslovnu ideju u djelo. Njih je Mozaik pozvao da se prijave u tek pokrenutu online/offline zajednicu za aktivizam i poduzetništvo - LONAC.pro. Ova jedinstvena zajednica na internetu im pruža priliku da dobiju besplatno mentorstvo, grantove za svoje projekte, investicije za testiranje svojih prototipa i registraciju društvenih biznisa. Poručuju da je za mlade od 17 do 35 godina LONAC uvijek otklopljen i čeka nove poštene, poduzetne i inovativne mlade koji će služiti kao uzor drugim mladim ljudima u BiH.

Za investicije i mentorsku podršku osiguran je fond od oko 400.000KM.