Aćić: Korona najviše pogodila turizam, ugostiteljstvo i drumski saobraćaj

JAHORINA - Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić rekao je danas da su tokom epidemije virusa korona u prošloj godini najugroženiji bili sektori turizma, ugostiteljstva i prevoza u drumskom saobraćaju, te da su neki od njih zabilježili gubitke u prometu od 10 do 50 odsto.

"U tom segmentu možemo reći da je Vlada Republike Srpske na neki način reagovala i amortizovala probleme", izjavio je Aćić novinarima na Jahorini poslije okruglog stola "Izazovi i perspektive poslovanja" koji je namijenjen poslodavcima sa područja grada Istočno Sarajevo.

On kaže da je privreda Republike Srpske dosta dobro ublažila izazove koji su se dešavali u kovid eri poslovanja, jer iako je nivo BDP-a pao u odnosu na prethodnu godinu, s druge strane broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji je ostao na istom nivou na kojem je bio prije izbijanja pandemije.

Aćić je naveo da je broj radnika koji je bio otpušten u periodu najveće ekspanzije virusa korona, na kraju krajeva vraćen.

"Ekonomija jeste pretrpjela ozbiljnu štetu, ali su dijelovi ekonomije bili na neki način pomognuti u prethodnom periodu. Očekivanja Unije su da se poreski rasterete poslodavci koji su pretrpjeli štetu tako što će im se smanjiti zbirne stope doprinosa na nivo iz 2008. godine", rekao je Aćić.

On je dodao da Unija sada zagovara povećanje neoporezivog dijela plate na nivo od 2.000 KM, jer je to jedini način na koji može doći do povećanja neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj, kako u realnom, tako i u javnom sektoru.

"Sugerišemo vlastima da pristupe jednoobrazno i da plate moraju biti jednako povećane i u realnom i u javnom sektoru", naveo je Aćić.

Poštujući epidemiološke mjere, okruglom stolu održanom u hotelu "Termag" na Jahorini, prisustvovalo je 12 poslodavaca iz Istočnog Sarajeva, kojima je predstavljena edukativna info-grafika o pravima i obavezama poslodavaca tokom inspekcijskog nadzora, kao i revidirani onlajn alat za prijavu korupcije na sajtu Inspektorata Republike Srpske.

Osim poslodavaca sa područja grada Istočno Sarajevo, u radu okruglog stola učestvovali su i predstavnici Inspektora Srpske.

Skup je održan u okviru projekta "Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u Republici Srpskoj" koji realizuje Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.