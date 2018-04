Aerodrom Banjaluka u pregovorima: "Ryan Air" spaja RS i Njemačku?

BANJALUKA - Aerodrom Banjaluka u pregovorima je s nekoliko niskobudžetnih avio-kompanija, a prvi avioni iz Banjaluke trebalo bi da polete na jesen.

Najbliže dogovoru, kako "Nezavisne" saznaju, su s irskom niskobudžetnom kompanijom "Ryan Air", koja je, podsjećanja radi, iz Banjaluke željela letjeti još 2006. godine.

Izvor "Nezavisnih" potvrdio je da se pregovara o uspostavljanju dvije linije za početak, najvjerovatnije prema Njemačkoj, s tim da se, ukoliko se investicija pokaže opravdanom, očekuje uvođenje novih linija.

Pregovori s "Ryan Airom" su potencijalni indikator da su rukovodioci na aerodromu odustali od dosadašnjeg modela uvođenja u igru "tradicionalne" avio-kompanije, poput "Austriana" ili "Lufthanse", koje bi Banjaluku povezale s nekim od evropskih habova, poput Beča, Minhena ili Frankfurta. Problem s tim modelom je što nijedna tradicionalna kompanija ne bi htjela letjeti iz Banjaluke bez subvencija, koje bi na godišnjem nivou mogle iznositi i više miliona maraka.

Za razliku od tradicionalnih kompanija, niskobudžetni prevoznici obično ne traže posebne uslove, ali nude letove ka "manje atraktivnim" destinacijama, što znači da bi putnici iz Banjaluke teže mogli pronaći konekcije, s obzirom na to da ovakve kompanije obično koriste regionalne aerodrome udaljene od većih habova.

Osim jeftinije i jednostavnije usluge, postoje dvije osnovne razlike između tradicionalne i niskobudžetne kompanije. Osim što niskobudžetne lete sa regionalnih aerodroma, tradicionalne kompanije red letenja "štimaju" na glavnom habu, kako bi putnici proveli što manje vremena čekajući na konekciju. To automatski znači manje letova, odnosno više cijene karata, kako bi kompanije pokrile trošak jer avion ne leti. Za razliku od njih, niskobudžetne kompanije lete što češće mogu, pa putnici, osim što mogu "zaglaviti" na udaljenom regionalnom aerodromu, na konekciju mogu čekati satima jer avion obično obavi nekoliko letova prije nego što preveze putnike na njihovo krajnje odredište.

Ni na banjalučkom aerodromu ni u "Ryan Airu" ne žele u ovom trenutku komentarisati pregovore.

Sanela Kasalović, portparol Aerodroma Banjaluka, samo je potvrdila da su u toku pregovori s nekoliko kompanija.

"Svakako ćemo obavijestiti medije kada budemo znali više", istakla je Kasalovićeva.

Gerard O'Šej, menadžer komunikacija "Ryan Aira", takođe nije "Nezavisnim" želio davati bilo kakve informacije.

"Uvijek smo zainteresovani za nove rute, ali kao dio naše politike, glasine i spekulacije ne komentarišemo", rekao nam je on.

Omer Kulić, ekspert za avijaciju, kaže da je uvjeren da Banjaluka ima potencijal za barem dvije ili tri destinacije prema zapadnoj Evropi. U vrijeme kad je on, kako kaže, bio u tom biznisu, mnogo ljudi iz Švajcarske je bilo zainteresovano za Banjaluku. Kulić kaže da niskobudžetne kompanije nisu primarno zainteresovane za povezivanje aerodroma sa kojih lete ka velikim aerodromima, već za letove od tačke A do tačke B.

"S niskobudžetnim kompanijama niko ne ide u 'kod šering', odnosno da preuzimaju njihove putnike. Zato oni moraju da nađu gdje su putnici koji direktno lete. Ako 'Ryan Air' poleti iz Banjaluke, oni će morati prvo debelo da izanaliziraju gdje ljudi iz Banjaluke žele da lete, i ko želi da ide u Banjaluku, i ima li dovoljno interesa da pokrije troškove i obezbijedi zaradu", kaže on.

Dodaje da je najatraktivnija grupa dijaspora, odnosno ljudi koji su živjeli u regionu Banjaluke, i da će to biti glavna tačka o kojoj će razmišljati.

"Mnoge stvari se ne mogu predvidjeti unaprijed. Ja sam bio uspostavio liniju iz Tuzle za Frankfurt. Sva istraživanja su pokazala da tamo ima interesa i da bi to moglo da radi. Međutim, nismo uspjeli, jer se naknadno pokazalo da ljudi dolaze svojim vozilima jer žele da imaju auto dok su tu, a sa sobom voze dosta stvari. To su te stvari koje je teško znati unaprijed, dok se ne proba", zaključuje on.

Osnovni podaci o "Ryan Airu":

Godina osnivanja: 1984.

Sjedište: Dablin

Flota: 426 aviona tipa boing 737

Destinacije: 84 baze u 33 zemlje

Broj zaposlenih: 12.438

Obrt: (2017) 6,67 milijardi evra

Zarada (2017): 1,3 milijarde evra

Popunjenost aviona: 94 odsto

