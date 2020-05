Aerodrom Tuzla zbog korone u minusu 300.000 KM mjesečno

TUZLA - Međunarodni aerodrom Tuzla više od 300.000 KM mjesečno gubi zbog pandemije korona virusa jer su letovi obustavljeni. S obzirom na to da Aerodrom nije obuhvaćen korona zakonom, menadžment se nada pomoći Vlade FBiH.

Kako su kazali iz menadžmenta Međunarodnog aerodroma Tuzla, prihoda uopšte nema jer su oni vezani za prevoz putnika koji je obustavljen zbog pandemije virusa korona.

"Što se tiče rashoda, to su fiksni troškovi. Analizirali smo koliko nam treba novca da to regulišemo. Mjesečno imamo gubitak oko 300.000-310.000 KM. To su sredstva koja nam neko mora dodijeliti da bismo mogli preživjeti, da bismo sačuvali radna mjesta da ne dođe do otpuštanja radnika i da isplatimo plate sa nekim umanjenjima", rekao je Esed Mujačić, direktor Aerodroma, i naglasio da su potrebna sredstva kako bi ovaj aerodrom nastavio s radom. Korona zakonom, koji bi trebalo da pomogne privredi, nisu obuhvaćeni budžetski korisnici i javna preduzeća poput Aerodroma kojem nije dozvoljen rad tokom pandemije.

"Mi smo preduzeće koje donosi prihode, stvara novac. Ne trošimo ga samo. Mislili smo da ćemo biti ravnopravno tretirani kao i ostali kojima je rad zabranjen. S obzirom na to da se to nije desilo, očekujemo da se na drugi način to reguliše i da nam se pomogne od strane federalne i kantonalne vlade", ističe direktor i dodaje da postoje neka obećanja da će dio sredstava biti planiran kroz rebalans budžeta obje vlade, ali ne zna se hoće li ona biti dovoljna.

Iz Vlade TK kazali su da su iznenađeni odlukom viših nivoa vlasti da Aerodrom izostave iz korona zakona, te da će kantonalni nivo pomoći koliko može.

"Mi smo uzeli sebi u obavezu da im pomognemo u ovom jednom mjesecu, odnosno dva mjeseca, tako da smo neke kapitalne transfere koje imamo obavezu prema njima pretočili u tekuće transfere - da nekako isplivaju i pređu ova dva mjeseca koja ne rade", pojasnio je Edin Buševac, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Prošle godine Aerodrom je zabilježio više od pola miliona putnika koji su putovali na 16 destinacija. Ove godine planovi su bili još ambiciozniji, ali se desila pandemija i obustava rada. Kompanija "WizzAir" je najavila letove od narednog mjeseca, a iz Aerodroma poručuju da su spremni za to. No, sve ovisi od epidemiološke situacije i pandemije virusa korona.