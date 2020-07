Aerodrom kod Trebinja strateški značajan

BANJALUKA - Isplativost aerodroma kod Trebinja teško je dokazati, ali njegova izgradnja, na duži rok, potpuno je opravdana, jer Srbija u taj projekat ne bi ulazila da nije tako i da nemaju informacije da takav objekat na toj lokaciji ima budućnost, kažu stručnjaci.

"I sa ove vremenske distance od deset godina, tvrdim da aerodrom kod Trebinja ima potpunu opravdanost. Potrebna su mala ulaganja da se on izgradi, pista je skoro pa prirodno pripremljena, vjetrovi su odlični, ekološki i sa stanovišta buke lokacija je idealna, a ima i ogroman prostor da se širi i razvija, što je boljka svih velikih aerodroma", rekao je za "Nezavisne" Dejan Todorović, bivši direktor Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske, koji je radio na projektu izgradnje aerodroma kod Trebinja.

Inače, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je u četvrtak prilikom posjete Banjaluci da će Srbija negdje na lokaciji između Trebinja, Bileće i Gacka izgraditi aerodrom i putem koncesije njime upravljati 30 ili 35 godina. Takođe, naglasio je da njegova izgradnja nije isplativa, ali da će zaposliti veliki broj ljudi na tom području.

Protivnici ideje izgradnje aerodroma kod Trebinja tvrde da ne postoji nijedan opravdan razlog da se on gradi, jer u toj regiji živi oko 70.000 ljudi, što po nekim pravilima generiše promet od oko 5.000 putnika godišnje, a što nije ni približno dovoljno za ekonomsku isplativost. Takođe, naglašavaju da u blizini Trebinja postoje već četiri aerodroma i to u Mostaru, Podgorici, Tivtu i Dubrovniku, a koji već imaju svoje putnike i posluju dobro, posebno u vrijeme ljetne turističke sezone.

"Da ne postoji potreba, ne bi bila ta četiri aerodroma. Izgradnju aerodroma kod Trebinja ne može biti alternativa aerodromu Čilipi kod Dubrovnika i to ne treba posmatrati na taj način. Treba ponuditi partnerstvo Dubrovniku, Herceg Novom i Igalu i to tim redoslijedom, jer ne vidim razlog da ne prihvate tu saradnju. Strateški, radi se o dobroj poziciji da se pravi regionalna priča i to je Srbija prepoznala", rekao je Todorović dodajući da je jedina moguća lokacija za izgradnju aerodroma ona na Zupcima, da je veliki dio posla tu završen te da potencijalni investitor ne bi imao problema sa eksproprijacijom zemljišta, pojedinim dozvolama itd.

Naglašava da aerodrom kod Trebinja može da ima strateški značaj kao privredni te da je siguran da država Srbija u tu priču ne bi ulazila da nije dobro izračunala da će joj se to u budućnosti isplatiti i da se na tim stvarima može bazirati razvoj u decenijama ispred nas.

Podsjećanja radi, priča o izgradnji aerodroma u Trebinju počela je još 2006. godine, a sredinom naredne godine predstavljena je i studija opravdanosti koju je izradila jedna bečka agencija. Ta studija pokazala je da projekat izgradnje aerodroma ima svoju opravdanost, a već tada su se pojavile informacije da bi pista na tom aerodromu trebalo da bude duga tri kilometra, što je dovoljno za sve vrste letova. Prema tadašnjim preliminarnim proračunima, u gradnju aerodroma trebalo bi uložiti oko 160 miliona evra u prvih deset godina, a te 2007. godine planirano je da prvi letovi sa Zubaca, kod Trebinja, budu u 2011. godini. Vlada RS u svrhu realizacije tog projekta osnovala je i Javno preduzeće "Aerodromi Trebinje", međutim kasnije izgradnja tog aerodroma postala je prvorazredna politička tema s obzirom na to da je i sama opozicija govorila da je to sulud projekat u koji ne treba ulaziti.

Krajem 2013. godine Vlada RS donijela je uredbu kojom od 1. januara 2014. godine prestaje s radom pomenuto javno preduzeće, a Privredni sud u Banjaluci donio je odluku o brisanju trebinjskog aerodroma iz registra privrednih subjekata.

U petak smo i u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske pokušali dobiti neke odgovore na temu izgradnje aerodroma u Trebinju, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" to nismo uspjeli.

Mihajlović: Iduće sedmice o lokaciji

Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, rekla je da je tokom posjete Banjaluci bilo riječi o infrastrukturnim projektima, među kojima je i izgradnja manjeg aerodroma za koji će se već od sljedeće sedmice tražiti pogodna lokacija.

"Već u ponedeljak će se delegacije Srbije i Republike Srpske sastati i razgovarati o tome i tražićemo najbolju lokaciju za aerodrom, a sve s ciljem da se što bolje povezujemo u regionu", rekla je Mihajlovićeva. Navela je da je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjednikom RS Željkom Cvijanović razgovarano i o auto-putu i dionici Sremska Rača - Kuzmin.

Mihajlovićeva je istakla da povezivanje nije samo u interesu Srbije, već cijelog regiona, dodajući da su veze Srbije i Srpske neraskidive i da se Srbija trudi da pomogne, podrži i bude uvijek i svuda uz svoj narod, prenijeli su beogradski mediji.