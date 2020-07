Aerodrom kod Trebinja u Zupcima ili Mionićima

TREBINJE - Za izgradnju aerodroma kod Trebinja postoje dvije lokacije i to Mionići i Zupci, a u narednih desetak dana biće završeno idejno rješenje, dok će kompletan projekat biti završen najdalje za godinu dana.

Ovo je epilog sastanka operativne grupe sastavljene od predstavnika Republike Srpske i Srbije koji su danas održali sastanak u Trebinju, gdje su i obišli potencijalne lokacije za gradnju novog aerodroma.

"Brzo ćemo imati i drugi sastanak i tada ćemo imati više informacija. Sada su u opticaju dvije potencijalne lokacije u okolini Trebinja", rekla je Vesna Božni, pomoćnica ministra za željeznički, vodni i vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

Kada je riječ o lokaciji, brojni parametri će biti uzeti u obzir - od pristupnih puteva, visine, jačine vjetra, itd., a konačnu riječ na kojoj lokaciji će biti građen aerodrom daće stručnjaci iz Srbije s obzirom na to da će ona finansirati cjelokupan projekat. Tek kada se odabere lokacija znaće se i model po kojem će biti građen aerodrom, a prema nezvaničnim informacijama to bi moglo ići putem koncesije jer je i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nakon posjete Banjaluci rekao da bi aerodrom mogao biti građen po tom modelu, i to na period od 30 ili 35 godina.

Zoran Ilić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, rekao je da u Hercegovini zbog terena nije bilo teško izabrati pogodnu lokaciju jer je, kako kaže, takvih malo, istovremeno dodajući da postoje dvije lokacije koje će se ispitivati.

"Nemamo preširok izbor i neće nam biti teško da se opredelimo za onu koja je glavna. Ono čime ćemo se voditi jeste da prilazne površi budu obezbeđene. Važno je da 10 kilometara i od jednog i od drugog praga piste nemamo visoke prepreke", rekao je Ilić.

Kada je u pitanju veličina aerodroma, iako još nije određeno gdje će se nalaziti i po kojem modelu će biti građen, s obzirom na prostranstva i jedne i druge lokacije, plan je da se napravi poletno-sletna pista koja će omogućiti slijetanje i najvećih aviona na svijetu.

"Mi ćemo pripremiti kompletnu tehničku dokumentaciju za izradu plana, idejno rešenje planskog akta koje će biti osnov za izgradnju aerodroma i to će biti gotovo u sledećih desetak dana. Kompletan plan će biti u periodu od šest meseci i godinu dana. Ako bude dovoljno stručnosti i volje, mislim da ćemo za nekoliko godina imati aerodrom", rekao je Ilić, dodajući da će aerodrom biti međunarodni i, osim Hercegovini, značiće i Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Sastanku operativne grupe prisustvovao je i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, koji je rekao da sam sastanak govori o ozbiljnosti namjere izgradnje aerodroma.