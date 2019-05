Aerodrom u Bihaću gradi testnu stazu za polijetanje

BIHAĆ - Za potrebe izgradnje aerodroma u Bihaću Vlada Federacije BiH će u ovoj godini izdvojiti 3,5 miliona maraka i ova sredstva će biti iskorištena za izradu testne dionice poletno-sletne staze i nastavak eksproprijacije privatnog zemljišta.

Ovo je izjavio direktor preduzeća "Aerodrom Bihać" Elvedin Sedić istakavši kako se na taj način nastavlja realizacija ovog značajnog infrastrukturnog projekta.

Prema njegovim riječima, u protekle dvije godine eksproprijacijom je ukupno obuhvaćeno 260.000 metara kvadratnih zemljišta i u te svrhe je potrošeno dva miliona maraka.

"U ovome trenutku jedan od prioriteta je izrada testne dionice aerodromske staze kako bismo se usmjerili ka odabiru konačne varijante njene izgradnje. Imamo dvije varijante, jednu skuplju i drugu jeftiniju, i moramo se opredijeliti između njih", kazao je Sedić.

Prema njegovim riječima, Vlada Federacije BiH, koja je najveći finansijer ovog projekta, do sada je, skupa s pomenutim sredstvima, izdvojila ukupno osam miliona maraka za potrebe izgradnje aerodroma.

U finansiranju projekta sudjeluju i gradske vlasti, koje plaćaju materijalne troškove i lične dohotke zaposlenih u preduzeću, koje je nosilac cijelog projekta.

Sedić kaže kako se tokom izrade glavnog i izvedbenog projekta budućeg aerodroma pokazalo da taj projekat neće biti jeftiniji od 50 miliona maraka i da će u narednom periodu morati da bude pronađen efikasan model njegovog finansiranja.

"Od samog početka smo govorili kako smo zainteresovani za bilo koji oblik javnoprivatnog partnerstva ili eventualno nekog privatnog investitora koji bi u vlastitom aranžmanu izgradio čitav kompleks. Druga varijanta je da se opredijelimo za vlastita sredstva uz učešće općinskih, kantonalnih i federalnih vlasti", kaže Sedić.

On je dodao kako je u proteklom periodu urađen idejni projekat budućeg aerodroma te da se izrada glavnog projekta nalazi u završnoj fazi. Kada je riječ o infrastrukturnim radovima, on kaže kako je ograđena parcela i izgrađen pristupni most preko odvodnog kanala, a uskoro slijedi i asfaltiranje pristupnog puta.

"Mislim da smo u proteklom periodu uradili značajan dio posla i doveli do toga da treba razmišljati o obezbjeđivanju ukupnih finansijskih sredstava za izgradnju aerodroma", ističe Sedić.

Priča o izgradnji aerodroma u Bihaću pokrenuta je prije nešto više od tri godine, a zamisao je bila da se sadašnji sportski aerodrom u naselju Golubići, nekoliko kilometara od Bihaća, preuredi i prilagodi civilnom saobraćaju. Radi se o dugoročnom projektu čija bi realizacija, kako se procjenjuje, imala veliku ekonomsku korist za Bihać, ali i cijeli Unskosanski kanton. Idejnim rješenjem previđeno je da se kompleks aerodromskih zgrada sastoji od kontrolnog tornja, terminala, vatrogasne službe, službe za održavanje, benzinske pumpe, garaže, hangara i radionice. Zgrada terminala će se sastojati od podruma, prizemlja i prvog sprata, a prostor gdje su šalteri moći će primiti 120 osoba. Tu će se nalaziti i komercijalne prostorije, kao i uprava aerodroma. Aerodrom će imati pistu dužine 2.200 metara te jednu voznu stazu dugačku jedan kilometar.