Aerodromi Republike Srpske žele da povećaju broj linija

BANJALUKA - Aerodromi Republike Srpske napravili su sistem podsticaja sa željom da se poveća broj linija, te je ovaj projekat prioritet ovog preduzeća, piše Zamaaero.

"Prema novom cjeniku Aerodrom naplaćuje 9 EUR za slijetanje aviona do 25 tona MTOW i 10 EUR za više od toga, 3 EUR za parkiranje do 24 sata po toni MTOW, 15 EUR po odlazećem putniku, za handling 75 do 425 EUR za avione do 21 tonu MTOW, cijena raste po težini, da bi A320 imao cijenu od 1.040 EUR, a teži avioni i do 4.400 EUR, navodi analitičar Alen Šćuric sa tog portala.

Naime, kako dalje dodaje Aerodromi Srpske naplaćuje niz dodatnih usluga, stepenice, čišćenje kabine, traktor i prikolice, minibus.

"Za rad nakon radnog vremena aerodrom naplaćuje 300 do 600 EUR po satu zavisno o težini aviona. VIP salon se naplaćuje 100 EUR po satu", ističe Ščuric

Kako je rekao po novim podsticijima Aerodrom želi motivisati letove prema svim aerodromima u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Srbiji, Crnoj Gori, Italiji, Rusiji, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Egiptu, te prema Istanbulu, Solunu i Ateni.

"Čudno je da Aerodrom nije potaknuo letove za Španiji, posebno Barcelona i Madrid, Veliku Britaniju, posebno London, Poljsku posebno Varšava, Finsku, Katar, ostatak Turske, Antalija, Ankara, Izmir) i Kipar", navodi Ščuric.

Kako je rekao, letovi za London nisu pokrenuli zbog problema sa vizama koje imaju državljani BiH.

"OK, ali Sarajevo ima letove za London i u BiH je, a vize su potrebne i državljanima Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije pa imaju brojne letove za London", pojašnjava Ščuric.

Dodaje da Aerodromi Srpske pokrenuo i podsticaje za kompanije koje imaju bar dvije linije i to bar dva puta sedmično tokom cijele godine, a prema broju putnika.

"Pa će tako kompanije plaćati 4,50 EUR ako imaju do 24.999 putnika godišnje, 3,50 EUR ako imaju 25.000 do 74.999 putnika godišnje, 2,50 EUR ako imaju 75.000 do 99.999 putnika godišnje, 1,50 EUR ako imaju 100.000 do 199.999 putnika godišnje i samo 1,00 EUR ako imaju preko 200.000 putnika godišnje", navodi Ščuric i dodaje da Aerodrom pod svaku cijenu želi pokrenuti letove za Istanbul, te obnoviti letove za Tivat.

"Banjaluka je ove godine krenula vrlo rano sa mjerama i žestokim aktivnostima. Sve ove mjere imaju za cilj da se idućeg ljeta pokrene niz novih linija. Projekt se priprema još od prošle godine, a u realizaciju je krenuo u maju. Više nego na vrijeme… Aerodrom je za ovaj posao tražio i pomoć zamaaero, koju je i dobio", naveo je Ščuric.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.