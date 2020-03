Air Serbia od danas privremeno suspenduje letove ka Italiji

Srpski nacionalni avio-prevoznik "Air Serbia" saopštila je da je, imajući u vidu dalji razvoj situacije u Italiji u vezi sa pojavom virusa korona, odlučila da u narednom periodu dodatno reorganizuje saobraćaj prema ovoj zemlji i uskladi ga sa novim okolnostima.

"Air Serbia" će, počev od danas do kraja marta privremeno suspendovati saobraćaj na dvije linije ka Italiji do kojih leti sa aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu - između Niša i Bolonje i između Niša i Rima, saopšteno je iz ove kompanije.

Kada je riječ o destinacijama do kojih leti sa matičnog aerodroma u Beogradu, usljed situacije sa virusom korona, "Air Serbia" je odlučila da djelimično redukuje pojedine frekvencije do Venecije, Milana i Tel Aviva.

Odluka je donesena uz saglasnost nadležnih organa, a putnicima koji su kupili karte za relaciju od Niša do Bolonje i Rima biće ponuđena besplatna zamjena karata za iste destinacije u kasnijem terminu do kraja ljetnje sezone, besplatna zamjena karata za druge destinacije do kojih "Er Srbija" leti iz Niša ili Beograda, ili vraćanje novca.

Kontakt centar "Air Serbia" kontaktiraće sve putnike koji su kupili karte za letove između Niša i Bolonje, odnosno između Niša i Rima, za letove tokom marta, da bi im pomogao da se pronađu najbolja rješenja, navodi se u saopštenju.

Sa aerodroma u Beogradu biće otkazani pojedini letovi do Venecije /11, 25, 30. marta i 6. i 27. aprila/, zatim do Milana /12, 16, 17, 19, 24. i 26. marta/, potom svi letovi utorkom tokom aprila, izuzev 14. aprila, svi letovi četvrtkom tokom aprila, izuzev 9. aprila, kao i do Tel Aviva /12. i 20. marta/.

"Air Serbia" nastaviće da saobraća redovno, bez promjena, između Beograda i Rima.

"Air Serbia" je u vezi sa globalnom pojavom korona virusa u stalnoj komunikaciji sa svim nadležnim domaćim i međunarodnim tijelima, prije svega Ministarstvom zdravlja Srbije, Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", kao i Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Međunarodnom zajednicom za vazdušni prevoz.

Kompanija preduzima sve neophodne mjere predostrožnosti i pridržava se svih procedura koje su predviđene u ovakvim slučajevima, tako da putnici nemaju nikakvih razloga za brigu, navodi se u saopštenju.